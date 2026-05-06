Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Una de las ausencias será la de Adolfo Gaich, quien no formará parte del encuentro por motivos personales. El entrenador fue claro respecto a la situación del delantero: “Le enviamos muchas fuerzas y se va a tomar todos los días que necesite. Queremos que vuelva el mejor Adolfo”.

Con realidades opuestas pero la misma necesidad de sumar, el duelo en Cusco aparece como determinante para el futuro de ambos en la competencia continental.

Cusco vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila .

Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. . Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

Cusco vs. Estudiantes: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Inca Garcilaso de la Vega. Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

Guillermo Guerrero (ECU). VAR: Franklin Congo (ECU).

Franklin Congo (ECU). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.