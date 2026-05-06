Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El equipo argentino visita a los Guerreros Dorados en la altura con el objetivo de consolidarse en su grupo y acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata afrontará un desafío importante cuando visite a Cusco FC desde las 19:00 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el marco de la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El conjunto platense llega en un buen momento y sabe que una victoria puede encaminar seriamente su clasificación a la siguiente fase.
El presente del equipo peruano es complejo en el plano internacional: perdió sus tres partidos en la fase de grupos y se encuentra en una situación límite. La derrota ante Independiente Medellín en Colombia se sumó a las caídas frente a Flamengo y el propio Estudiantes, lo que deja a los Guerreros Dorados sin margen de error si pretenden mantenerse con vida en el torneo.
A nivel local, su rendimiento ha sido irregular. Si bien se ubica en la mitad de la tabla del campeonato peruano, está lejos de los puestos de liderazgo, lo que refleja ciertas dificultades para sostener una línea competitiva. Sin embargo, jugar en la altura siempre representa una ventaja que intentarán aprovechar para dar el golpe.
Por el lado de Estudiantes, el panorama es más alentador. El equipo dirigido por Alexander Medina se mantiene invicto en el grupo y viene de empatar con Flamengo en un partido exigente. Con cinco puntos acumulados, el Pincha sabe que un triunfo en Perú lo dejaría en una posición muy favorable de cara a la clasificación.
Además, el conjunto platense atraviesa un buen momento en el torneo local. Su reciente victoria ante Platense le permitió asegurarse el primer puesto de su zona, lo que le garantiza definir las instancias decisivas en condición de local, al menos hasta semifinales. Este contexto refuerza la confianza del equipo, que busca trasladar ese rendimiento al plano internacional.
Una de las ausencias será la de Adolfo Gaich, quien no formará parte del encuentro por motivos personales. El entrenador fue claro respecto a la situación del delantero: “Le enviamos muchas fuerzas y se va a tomar todos los días que necesite. Queremos que vuelva el mejor Adolfo”.
Con realidades opuestas pero la misma necesidad de sumar, el duelo en Cusco aparece como determinante para el futuro de ambos en la competencia continental.
Cusco vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.
Cusco vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
- Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).
- VAR: Franklin Congo (ECU).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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