Rodolfo D'Onofrio pidió bajar el clima en River y llamó a silencio: "No insulten más"

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Otro de los puntos que tocó fue la falta de liderazgo dentro del plantel actual, en comparación con ciclos anteriores. D'Onofrio recordó nombres propios que marcaron una época en el vestuario millonario y que, según su visión, hoy no tienen un equivalente claro. En esa línea, mencionó a referentes como Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Jonathan Maidana y Javier Pinola como ejemplos de liderazgo y compromiso dentro del grupo.

Finalmente, también hubo espacio para una mirada crítica sobre el ciclo de Martín Demichelis, especialmente por el episodio conocido como el “off” con periodistas, que según D'Onofrio afectó la relación interna del equipo. En ese sentido, fue contundente al afirmar que en ese momento "quebró el espíritu del equipo". En medio de un contexto tenso, la palabra del expresidente buscó ordenar el debate y proponer una postura distinta para atravesar la crisis.