Rodolfo D'Onofrio pidió bajar el clima en River y llamó a silencio: "No insulten más"
El expresidente del club se pronunció tras el mal momento futbolístico y aconsejó a los hinchas cambiar la reacción en el estadio frente al rendimiento del equipo.
El presente de River sigue generando repercusiones luego de la caída ante Atlético Tucumán, un resultado que profundizó el malestar de los hinchas en el estadio Monumental. En ese contexto, Rodolfo D'Onofrio reapareció públicamente y dejó un mensaje claro dirigido a los simpatizantes: pidió que cesen los insultos hacia los jugadores y sugirió adoptar una postura distinta durante los partidos.
El exmandatario, que encabezó una de las etapas más exitosas de la historia del club, consideró que las reacciones negativas desde las tribunas no generan un impacto positivo en el equipo. Lejos de justificar el rendimiento, buscó enfocar su mensaje en el rol del público dentro de un momento delicado.
"Le voy a decir a la gente que si cree en lo que pude haber hecho no silbe ni insulte más, no sirve para nada. Los jugadores no cambian la forma de jugar porque los silben o insulten, los hinchas están en todo su derecho a hacerlo, pero no sirve para nada, no digo que los aplaudan, digo que guarden silencio", expresó en diálogo con La Página Millonaria.
La derrota reciente expuso un clima tenso en el Monumental, con silbidos y muestras de descontento hacia el plantel. En ese marco, D'Onofrio intentó llevar calma y reflexionar sobre la utilidad de ese tipo de manifestaciones, marcando que no contribuyen a revertir la situación deportiva.
Además, el dirigente aprovechó la oportunidad para respaldar a Stefano Di Carlo, actual presidente del club, a quien elogió por su capacidad en un momento complejo. "Es un joven de una capacidad increíble y quiero que todos los socios de River lo sepan. Justo ahora está en un momento complejo donde tiene que ser líder", sostuvo, remarcando la importancia de la conducción institucional en escenarios adversos.
Otro de los puntos que tocó fue la falta de liderazgo dentro del plantel actual, en comparación con ciclos anteriores. D'Onofrio recordó nombres propios que marcaron una época en el vestuario millonario y que, según su visión, hoy no tienen un equivalente claro. En esa línea, mencionó a referentes como Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Jonathan Maidana y Javier Pinola como ejemplos de liderazgo y compromiso dentro del grupo.
Finalmente, también hubo espacio para una mirada crítica sobre el ciclo de Martín Demichelis, especialmente por el episodio conocido como el “off” con periodistas, que según D'Onofrio afectó la relación interna del equipo. En ese sentido, fue contundente al afirmar que en ese momento "quebró el espíritu del equipo". En medio de un contexto tenso, la palabra del expresidente buscó ordenar el debate y proponer una postura distinta para atravesar la crisis.
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