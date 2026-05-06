Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El panorama en la Sudamericana tampoco es sencillo: deberá cerrar la fase de grupos con dos partidos en condición de local, pero sin público, un factor que puede influir en su rendimiento. Por eso, conseguir un buen resultado en Río de Janeiro se vuelve fundamental para llegar con chances a la definición.

El cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada. Con realidades diferentes pero la misma presión por los puntos, el partido puede marcar un antes y un después en el destino de ambos equipos dentro del torneo.

Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho .

Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. . Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Botafogo vs. Racing: otros datos

Hora: 21:30

21:30 Estadio: Olímpico Nilton Santos

Olímpico Nilton Santos Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Wilmar Roldán (COL) VAR: Leodán González (URU)

Leodán González (URU) TV: ESPN y Disney+ Premium.