Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
La Academia visita Río de Janeiro con la urgencia de sumar para no comprometer su futuro, mientras que el líder del grupo busca consolidar su posición.
Botafogo será anfitrión de Racing desde las 21:30 en el estadio Olímpico Nilton Santos, en el marco de la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro aparece como clave para ambos, aunque por motivos distintos: el local quiere afianzarse en la cima y el visitante necesita reaccionar.
El equipo brasileño llega como líder de la zona con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. Su victoria ante Racing en Avellaneda marcó un punto alto en su campaña, al igual que la goleada frente a Independiente Petrolero. Además, rescató un empate en su visita a Caracas, lo que le permitió mantenerse en lo más alto.
El Fogao sabe que depende de sí mismo para avanzar directamente a los octavos de final, un objetivo que se reforzará si logra imponerse en este compromiso. Sin embargo, su rendimiento en el Brasileirao ha sido irregular, ubicándose lejos de los primeros puestos y generando ciertas dudas en cuanto a su consistencia.
Enfrente estará un Racing golpeado, que necesita cambiar su imagen con urgencia. El empate ante Caracas complicó sus aspiraciones y lo dejó en una posición incómoda en la tabla, fuera incluso de los puestos de clasificación a los playoffs. Esta situación obliga al equipo argentino a sumar en Brasil para no depender exclusivamente de lo que ocurra en las últimas fechas.
El presente de la Academia no es el ideal. Si bien logró clasificarse a los octavos de final del torneo local, su rendimiento general ha sido irregular. Haber terminado en la octava posición lo obliga a disputar las instancias decisivas como visitante, lo que refleja las dificultades que ha tenido a lo largo del semestre.
El panorama en la Sudamericana tampoco es sencillo: deberá cerrar la fase de grupos con dos partidos en condición de local, pero sin público, un factor que puede influir en su rendimiento. Por eso, conseguir un buen resultado en Río de Janeiro se vuelve fundamental para llegar con chances a la definición.
El cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada. Con realidades diferentes pero la misma presión por los puntos, el partido puede marcar un antes y un después en el destino de ambos equipos dentro del torneo.
Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.
- Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
Botafogo vs. Racing: otros datos
- Hora: 21:30
- Estadio: Olímpico Nilton Santos
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- VAR: Leodán González (URU)
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
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