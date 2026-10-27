Cuti Romero eligió al heredero de la camiseta 10 de la Selección tras el retiro de Lionel Messi
El defensor y nuevo capitán de la Albiceleste reveló a qué compañero le entregaría el histórico dorsal. Su profunda debilidad por un compatriota con el que comparte plantel en el Atlético de Madrid.
El retiro definitivo de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo dejó una huella imborrable en la historia del fútbol mundial, sino que también abrió un debate tan inevitable como espinoso: ¿quién heredará la emblemática camiseta número 10? Mientras la Asociación del Fútbol Argentino analiza los pasos a seguir y Lionel Scaloni esquiva las urgencias reglamentarias de los dorsales en amistosos, el nuevo capitán del combinado nacional, Cristian "Cuti" Romero, rompió el silencio y dio su veredicto.
En una entrevista exclusiva concedida al canal de YouTube de Los Edul, el zaguero central —recientemente fichado por el Atlético Madrid— reconoció entre risas que lo ideal sería retirar el mítico dorsal: "Yo la verdad que le haría un costado, le pondría ahí un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer".
Lejos de esquivar el bulto ante la pregunta sobre quién debería portar la número 10, el cordobés se inclinó sin dudarlo por un compañero de club y selección: Julián Álvarez. Para justificar su elección, Romero no se centró únicamente en las prestaciones técnicas dentro del verde césped, sino que ponderó los valores humanos y el perfil de liderazgo silencioso que caracteriza al exdelantero de River: "Yo se la daría a Juli. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico. Las condiciones las tiene, creo que es él".
El defensor campeón del mundo reveló además que la cuestión ya fue tema de charla puertas adentro del vestuario: "Tenemos muchos jugadores muy importantes en la Selección, digo Julián porque le veo todas esas cosas que son importantes para llevar la 10. Yo creo que a él le gustaría usarla, se lo dijimos muchas veces, pero él quiere seguir con la suya" (la habitual número 9).
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La palabra de Lionel Scaloni y los candidatos que pican en punta
El dilema sobre el futuro dueño del dorsal más pesado del planeta fútbol también había sido abordado por el entrenador Lionel Scaloni en la antesala de la emotiva despedida de la Pulga disputada el pasado 6 de octubre. En aquella oportunidad, el DT aclaró que no existe apuro reglamentario: "En estos partidos no tenemos obligación de usarla. Por suerte, por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la quede alguno, con lo lindo que es llevarla... pero no lo hemos decidido aún".
Mientras el cuerpo técnico evalúa las alternativas a largo plazo, la danza de nombres en la carpeta albiceleste incluye a futbolistas de jerarquía y proyección como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, el joven Nico Paz y Lautaro Martínez, aunque el fuerte espaldarazo público del "Cuti" Romero colocó a la Araña Álvarez en el centro de la escena como el gran favorito de sus propios compañeros.
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