Cuti Romero eligió al heredero de la camiseta 10 de la Selección tras el retiro de Lionel Messi

La palabra de Lionel Scaloni y los candidatos que pican en punta

El dilema sobre el futuro dueño del dorsal más pesado del planeta fútbol también había sido abordado por el entrenador Lionel Scaloni en la antesala de la emotiva despedida de la Pulga disputada el pasado 6 de octubre. En aquella oportunidad, el DT aclaró que no existe apuro reglamentario: "En estos partidos no tenemos obligación de usarla. Por suerte, por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la quede alguno, con lo lindo que es llevarla... pero no lo hemos decidido aún".

Mientras el cuerpo técnico evalúa las alternativas a largo plazo, la danza de nombres en la carpeta albiceleste incluye a futbolistas de jerarquía y proyección como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, el joven Nico Paz y Lautaro Martínez, aunque el fuerte espaldarazo público del "Cuti" Romero colocó a la Araña Álvarez en el centro de la escena como el gran favorito de sus propios compañeros.