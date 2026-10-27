Deportivo Riestra se quedó sin DT en plena pelea por la permanencia
Tras la derrota frente a Instituto, Guillermo Duró renunció a su cargo y la dirigencia se la aceptó. El Malevo se juega la permanencia en Primera frente a Aldosivi en las últimas dos fechas.
A falta de dos capítulos para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, la zona roja de la Primera División sufrió un sismo de incalculables dimensiones. Deportivo Riestra se quedó sin director técnico luego de que Guillermo Duró presentara su renuncia indeclinable tras la derrota sufrida ante Instituto en Córdoba por la fecha 14, un ce que la comisión directiva aceptó de inmediato.
La salida de Duró deja al Malevo en una situación límite de cara al desenlace de la temporada. Con 23 puntos en la Tabla Anual, Riestra marcha actualmente en el penúltimo puesto, acosado de cerca por Aldosivi (19 unidades), que viene de lograr un triunfo vital ante Belgrano en Mar del Plata. Cabe recordar que el equipo que pierda la categoría acompañará a Estudiantes de Río Cuarto, el primer descendido de la temporada por la vía de los promedios.
Deportivo Riestra se quedó sin DT en plena pelea por la permanencia
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El margen de error para Deportivo Riestra es nulo y el fixture que se le avecina a contrarreloj no da respiro. En las dos jornadas que restan para bajar el telón, el conjunto del Bajo Flores recibirá a Talleres de Córdoba en condición de local y cerrará su participación visitando a Independiente en Avellaneda. Por su parte, el Tiburón tampoco la tendrá sencilla en su misión de salvación: deberá visitar a Racing en el Cilindro y posteriormente será local de River.
Por lo pronto, la dirigencia de Riestra ya a contrarreloj trabaja en los pasillos del Bajo Flores para abrochar al sucesor que se haga cargo de este fierro caliente, con la misión de abrochar la permanencia en la élite del fútbol argentino.
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