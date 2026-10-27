Deportivo Riestra se quedó sin DT en plena pelea por la permanencia

El margen de error para Deportivo Riestra es nulo y el fixture que se le avecina a contrarreloj no da respiro. En las dos jornadas que restan para bajar el telón, el conjunto del Bajo Flores recibirá a Talleres de Córdoba en condición de local y cerrará su participación visitando a Independiente en Avellaneda. Por su parte, el Tiburón tampoco la tendrá sencilla en su misión de salvación: deberá visitar a Racing en el Cilindro y posteriormente será local de River.