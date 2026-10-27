Franco Colapinto se perderá la primera práctica en México: quién manejará su Alpine

También agradeció a los responsables de la escudería por la confianza y explicó cómo se preparó para afrontar el desafío. "Quiero agradecerles a Flavio, Steve y a todos los integrantes del equipo por su confianza. Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible", señaló.

El objetivo de Alpine para la primera práctica en México

Minì tendrá la misión de completar un trabajo útil para el equipo durante la sesión inicial del viernes. Además de adaptarse al A526, deberá recopilar información que permita a los ingenieros evaluar el rendimiento del auto y preparar el resto del fin de semana.

"Mi intención es hacer el mejor trabajo posible en pista y aportar datos e información valiosa al equipo para ayudar a preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre como Franco puedan terminar sumando puntos", concluyó.

De esta manera, el joven de 23 años se perderá únicamente el primer entrenamiento en México. El argentino recuperará su lugar para la FP2, mientras Alpine aprovechará la sesión inicial para cumplir con las exigencias reglamentarias y evaluar a uno de los jóvenes talentos de su academia.