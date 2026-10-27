Franco Colapinto se perderá la primera práctica en México: quién manejará su Alpine
Gabriele Minì ocupará el lugar del argentino en la FP1 del Gran Premio de México. El italiano tendrá su primera participación en una sesión oficial de la máxima categoría.
Alpine confirmó que Franco Colapinto no estará al volante de su A526 durante la primera práctica libre del Gran Premio de México. En su lugar girará Gabriele Minì, joven piloto italiano de 21 años que tendrá la oportunidad de debutar en una sesión oficial de Fórmula 1.
La decisión fue anunciada este martes y responde al reglamento que obliga a las escuderías a ceder sesiones de entrenamientos a pilotos debutantes. Colapinto volverá a conducir su monoplaza durante la segunda práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿Quién es Gabriele Minì, el reemplazante de Colapinto en Alpine?
Minì forma parte de la Academia Alpine desde 2023 y actualmente compite en la Fórmula 2, donde ocupa el cuarto puesto del campeonato. En la temporada consiguió dos victorias y otros siete podios, resultados que respaldan su proyección dentro del automovilismo internacional.
Aunque todavía no participó de una sesión oficial de un GP de F1, el italiano ya tuvo contacto con un monoplaza de la categoría. Durante la temporada pasada participó en distintas pruebas privadas con el A525, experiencia que le permitió familiarizarse con el funcionamiento de un auto de la máxima división. Su presentación representará un paso importante en su carrera y una oportunidad para demostrar sus condiciones ante los ingenieros de Alpine.
¿Qué dijo Minì antes de su debut en la Fórmula 1?
El piloto italiano expresó su entusiasmo por la oportunidad y destacó el recorrido que realizó dentro de la estructura francesa antes de llegar a esta instancia. "Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí", manifestó en el comunicado del equipo.
También agradeció a los responsables de la escudería por la confianza y explicó cómo se preparó para afrontar el desafío. "Quiero agradecerles a Flavio, Steve y a todos los integrantes del equipo por su confianza. Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible", señaló.
El objetivo de Alpine para la primera práctica en México
Minì tendrá la misión de completar un trabajo útil para el equipo durante la sesión inicial del viernes. Además de adaptarse al A526, deberá recopilar información que permita a los ingenieros evaluar el rendimiento del auto y preparar el resto del fin de semana.
"Mi intención es hacer el mejor trabajo posible en pista y aportar datos e información valiosa al equipo para ayudar a preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre como Franco puedan terminar sumando puntos", concluyó.
De esta manera, el joven de 23 años se perderá únicamente el primer entrenamiento en México. El argentino recuperará su lugar para la FP2, mientras Alpine aprovechará la sesión inicial para cumplir con las exigencias reglamentarias y evaluar a uno de los jóvenes talentos de su academia.
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