Giunta reveló los detalles de su encuentro con Messi y la camiseta de Boca: "Le gusta más la azul y amarilla"
El histórico mediocampista y DT del Sub-16 xeneize le llevó un presente de parte de Juan Román Riquelme en el marco de la Messi Cup. La curiosa anécdota de la elección del astro.
La imagen de Lionel Messi posando sonriente con la camiseta de Boca Juniors en el marco de la Messi Cup sacudió al mundo del fútbol y desató la locura de los hinchas xeneizes. Sin embargo, detrás de esa icónica postal hay una trastienda rica en detalles que fue revelada por el mismísimo Blas Armando Giunta, embajador de lujo y director técnico del combinado Sub-16 del club de la Ribera que compite en Estados Unidos.
En medio de la competencia juvenil que se desarrolla en Miami —y que este martes cierra su fase de grupos con el liderazgo de Boca tras vencer por 3-1 al Unió Esportiva Cornellà, el club español adquirido recientemente por el propio capitán de la Selección—, el histórico mediocampista contó cómo se gestó el encuentro con el mejor jugador del planeta.
"Le dije que le había traído algo de parte de Román y de toda la banda de Boca, se la di y se puso recontento", relató Giunta con su habitual fervor, describiendo el momento en que le entregó el obsequio enviado por Juan Román Riquelme.
Giunta reveló los detalles de su encuentro con Messi y la camiseta de Boca
IMPORTANTE: Cuti Romero eligió al heredero de la camiseta 10 de la Selección tras el retiro de Lionel Messi
Lejos de ser una entrega protocolar, la charla dejó una perlita vinculada a los colores. Según relató el exentrenador y símbolo boquense, la elección de la casaca no fue casualidad, sino un pedido expreso del propio rosarino, quien a pesar de su histórico amor por Newell's se decantó por el diseño tradicional por sobre la alternativa.
"Se la guardó, pero me dijo: 'Dame mejor la azul y amarilla'. Me pidió esa, me dijo que a él le gusta más la azul y amarilla", detalló Blas entre risas, aclarando que si bien la primera opción ofrecida contaba con un diseño alternativo de tiras, Leo no dudó en quedarse con la joya principal de la Ribera. Finalmente, en un gesto de agradecimiento, el capitán se llevó ambas camisetas rumbo a su inigualable museo personal.
Mientras tanto, la delegación azul y oro celebra el buen momento deportivo en tierras norteamericanas —al igual que River, que acumula cuatro unidades tras vencer al Ajax—, agigantando el impacto global de un torneo impulsado por la propia productora de la Pulga que ya dejó una de las perlitas más comentadas del año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario