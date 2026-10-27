Giunta reveló los detalles de su encuentro con Messi y la camiseta de Boca: "Le gusta más la azul y amarilla"

"Se la guardó, pero me dijo: 'Dame mejor la azul y amarilla'. Me pidió esa, me dijo que a él le gusta más la azul y amarilla", detalló Blas entre risas, aclarando que si bien la primera opción ofrecida contaba con un diseño alternativo de tiras, Leo no dudó en quedarse con la joya principal de la Ribera. Finalmente, en un gesto de agradecimiento, el capitán se llevó ambas camisetas rumbo a su inigualable museo personal.

Mientras tanto, la delegación azul y oro celebra el buen momento deportivo en tierras norteamericanas —al igual que River, que acumula cuatro unidades tras vencer al Ajax—, agigantando el impacto global de un torneo impulsado por la propia productora de la Pulga que ya dejó una de las perlitas más comentadas del año.