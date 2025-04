Cuti Romero reveló dónde quiere jugar la próxima temporada: "Para seguir creciendo"

El interés del Atlético de Madrid no es nuevo. Diego Simeone lo tiene en carpeta hace tiempo y el club español estaría dispuesto a avanzar por su fichaje en el próximo mercado. Para eso, deberá negociar con el Tottenham, que en 2022 pagó 52 millones de euros por su pase desde Atalanta y no lo dejará ir fácilmente teniendo en cuenta toda la importancia que tiene dentro del equipo inglés.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1914442429245108338&partner=&hide_thread=false Cuti Romero en @losedul:

“Estamos en semifinales de Europa League y quiero terminar la temporada de la mejor manera. Después de eso se verá, en mi cabeza siempre está crecer y buscar nuevos lugares donde seguir creciendo”.

“¿En qué liga te gustaría jugar que nunca jugaste?

“Me… pic.twitter.com/w0LBEIZcVr — Gastón Edul (@gastonedul) April 21, 2025

Además de lo deportivo, Cuti tendría un plus emocional si se muda a Madrid: el equipo colchonero cuenta con una fuerte presencia argentina. Podría compartir plantel con Rodrigo De Paul, Ángel Correa, Nahuel Molina (su íntimo amigo), Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso, entre otros.

“Trato de vivir el día a día. Quedan dos meses para que termine la temporada y siempre pienso en rendir al máximo. Estamos en semifinales de la Europa League y es un paso muy importante para el club”, expresó. Sin embargo, sus palabras dejaron claro que el cambio de aire es una posibilidad concreta y que todo parece indicar que en este mercado de pases se dará la operación.