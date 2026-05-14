Paulo Dybala anunció a su nuevo representante y se acerca a Boca: el motivo

A los 32 años, Paulo Dybala se encuentra en una encrucijada determinante para su carrera. El próximo 30 de junio quedará con el pase en su poder, lo que le permite negociar como jugador libre. Mientras la Roma intenta retenerlo con una oferta de renovación que incluye una reducción salarial, el deseo de Boca por contar con el cordobés —confeso hincha del club— suma un nuevo capítulo de esperanza para los fanáticos.