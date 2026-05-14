Paulo Dybala anunció a su nuevo representante y se acerca a Boca: el motivo
La Joya presentó al agente inglés Kristian Bereit, una decisión que ilusiona al Xeneize debido a los aceitados vínculos del representante con el club.
A los 32 años, Paulo Dybala se encuentra en una encrucijada determinante para su carrera. El próximo 30 de junio quedará con el pase en su poder, lo que le permite negociar como jugador libre. Mientras la Roma intenta retenerlo con una oferta de renovación que incluye una reducción salarial, el deseo de Boca por contar con el cordobés —confeso hincha del club— suma un nuevo capítulo de esperanza para los fanáticos.
El desembarco de Kristian Bereit en el entorno de Dybala no es un detalle menor. El agente británico posee una relación de larga data con la dirigencia de Boca, habiendo intervenido en múltiples operaciones de peso y manejando actualmente a varios futbolistas del plantel que conduce Claudio Úbeda.
Los vínculos de Bereit con Boca incluyen:
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Jugadores actuales: Representa a Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y al juvenil Gonzalo Gelini.
Fichajes estrella: Participó activamente en las llegadas de figuras como Sergio Romero, Marcos Rojo y el español Ander Herrera.
Ventas al exterior: Fue parte fundamental en la transferencia de Aaron Anselmino al Chelsea.
El futuro de Paulo Dybala y la ilusión de Boca
El anuncio llega en el momento justo, cuando Dybala debe decidir si apuesta por un último gran contrato en Europa, acepta la continuidad en la capital italiana —donde es ídolo tras cuatro temporadas— o si finalmente cumple el sueño de vestir la camiseta azul y oro.
La elección de Bereit, un hombre que conoce a la perfección los pasillos de La Bombonera, es interpretada por muchos como un guiño directo hacia el club argentino. Por ahora, el mundo Boca espera con cautela mientras el mediapunta transita sus últimas semanas de contrato en el Calcio.
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