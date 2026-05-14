Roger Martínez explotó contra Néstor Lorenzo por no ser convocado al Mundial 2026: "No sabes un carajo"

Martínez no se detuvo allí y redobló la apuesta defendiendo el nivel de la Saudi Pro League: “Peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”. El cierre de su mensaje fue el punto más alto del conflicto, con un ataque personal directo hacia Lorenzo: “Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Más de lo mismo”.