Dani Alves desembarca como inversor en Portugal: ¿evalúa un último regreso a las canchas?
Tras quedar absuelto en una causa judicial, el exlateral brasileño adquirió una participación mayoritaria en un club de la Tercera División portuguesa.
El nombre de Dani Alves volvió a sacudir el escenario del fútbol europeo, esta vez lejos del césped pero con la posibilidad latente de regresar a él. En las últimas horas se confirmó que el exdefensor brasileño se convirtió en inversor del Sporting Clube de São João de Ver, institución que milita en la Tercera División de Portugal. La operación, realizada junto a un grupo de empresarios de su país, marca un nuevo capítulo en la vida deportiva del futbolista luego de haber sido absuelto en una causa judicial que lo mantuvo alejado de la actividad profesional.
Según se informó oficialmente, Alves adquirió el 50% de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club y acordó la compra total del paquete accionario para el cierre de la temporada 2025/26. Desde la dirigencia de la institución destacaron que el ingreso del brasileño representa un punto de inflexión para el proyecto deportivo, tanto por el respaldo económico como por la experiencia internacional que puede aportar una figura con una de las trayectorias más exitosas del fútbol mundial.
En el comunicado difundido por el club, se subrayó que la llegada de Alves no se limita a una inversión financiera. La entidad resaltó que se trata de un acuerdo estratégico orientado a potenciar el crecimiento institucional, profesionalizar estructuras y transformar el potencial deportivo en resultados concretos dentro de la competencia portuguesa. La presencia del exjugador del Barcelona, Juventus y PSG genera expectativa en una categoría que rara vez recibe nombres de semejante peso.
Más allá de su rol dirigencial, Dani Alves no descarta un último desafío dentro del campo de juego. De acuerdo a información de ESPN Brasil, el defensor analiza seriamente la posibilidad de volver a jugar durante un período corto, que abarcaría entre enero y junio de 2026. Sería un cierre simbólico para una carrera que lo tuvo como protagonista durante más de dos décadas y que se encuentra detenida desde enero de 2023.
El brasileño, hoy con 42 años, no disputa un partido oficial desde antes de quedar involucrado en una causa por agresión sexual en España. A raíz de ese proceso judicial, permaneció 14 meses en prisión preventiva hasta recuperar la libertad bajo fianza. En marzo de este año, el Tribunal de Justicia de Cataluña resolvió absolverlo al considerar insuficientes las pruebas y revocó la condena previa de cuatro años y medio, poniendo fin a un episodio que marcó su carrera reciente.
Mientras define si volverá a ponerse los botines, Alves ya proyecta su futuro en los bancos de suplentes. Cuenta con la licencia UEFA A y planea iniciar su camino como entrenador una vez concluida definitivamente su etapa como jugador, con el club portugués como posible plataforma inicial. En paralelo, también fue noticia por su nueva vida personal, tras ser visto predicando en una iglesia evangélica en Girona, mientras avanza con su preparación física y su incursión en el rol de dirigente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario