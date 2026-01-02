Dani Alves desembarca como inversor en Portugal: ¿evalúa un último regreso a las canchas?

El nombre de Dani Alves volvió a sacudir el escenario del fútbol europeo, esta vez lejos del césped pero con la posibilidad latente de regresar a él. En las últimas horas se confirmó que el exdefensor brasileño se convirtió en inversor del Sporting Clube de São João de Ver, institución que milita en la Tercera División de Portugal. La operación, realizada junto a un grupo de empresarios de su país, marca un nuevo capítulo en la vida deportiva del futbolista luego de haber sido absuelto en una causa judicial que lo mantuvo alejado de la actividad profesional.