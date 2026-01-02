Boca pone primera en 2026: con Úbeda ratificado y un plantel sin caras nuevas
El Xeneize inicia la pretemporada este viernes con el "Sifón" al mando, sin incorporaciones confirmadas y con un mercado de pases que avanza más lento de lo esperado.
El comienzo del nuevo año encuentra a Boca dando el primer paso de su preparación con un escenario que dista de ser ideal. Este viernes, el plantel profesional volverá a los entrenamientos con Claudio Úbeda ya ratificado como entrenador para toda la temporada 2026, pero sin refuerzos confirmados y con varias situaciones abiertas que generan expectativa y cierta inquietud en el cuerpo técnico.
La dirigencia trabaja contrarreloj, aunque por ahora las incorporaciones no se materializan. El principal foco de atención está puesto en la negociación por Marino Hinestroza, que se encuentra empantanada por un conflicto ajeno al club. Si bien desde Boca aseguran que los números con Atlético Nacional están acordados y que el contrato con el futbolista está listo, una diferencia en los porcentajes de la transferencia entre el jugador y su actual institución impide cerrar la operación.
En el Xeneize consideran que no hay riesgo real de que el pase se caiga, pero el tiempo pasa y la primera práctica llega sin refuerzos. Mientras tanto, el plantel sufrió una depuración importante en las últimas semanas. Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema ya no forman parte del grupo, y otros futbolistas como Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron informados de que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada.
Sin embargo, esa reducción todavía no se tradujo en un recambio acorde en cuanto a llegadas. Las únicas “caras nuevas” que tendrá Úbeda en este arranque serán juveniles promovidos desde la Reserva campeona que dirigió Mariano Herrón. Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores comenzarán el año trabajando con el plantel principal y buscarán ganarse un lugar durante la pretemporada.
En especial, Gorosito aparece como una de las apuestas más fuertes, luego de su destacado paso por el Mundial Sub 20. En paralelo, hay cuestiones contractuales por resolver: Javier García finalizó su vínculo el 31 de diciembre y su continuidad todavía no está definida, mientras que Ander Herrera ya confirmó que seguirá una temporada más en el club.
En cuanto a la planificación deportiva, Boca debutará oficialmente el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, aunque no se descarta una presentación previa por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.
La idea del cuerpo técnico es aprovechar la etapa preparatoria para disputar amistosos, con la intención de que algunos se jueguen en La Bombonera y permitan el acceso a socios que habitualmente quedan afuera por el sistema de filtro. Para entonces, el objetivo dirigencial es haber cerrado al menos algunos refuerzos, entre ellos Hinestroza, Gastón Hernández y dos delanteros, para que Úbeda pueda trabajar con el plantel que imagina para competir en 2026.
