Boca pone primera en 2026: con Úbeda ratificado y un plantel sin caras nuevas

ubeda

En cuanto a la planificación deportiva, Boca debutará oficialmente el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, aunque no se descarta una presentación previa por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

La idea del cuerpo técnico es aprovechar la etapa preparatoria para disputar amistosos, con la intención de que algunos se jueguen en La Bombonera y permitan el acceso a socios que habitualmente quedan afuera por el sistema de filtro. Para entonces, el objetivo dirigencial es haber cerrado al menos algunos refuerzos, entre ellos Hinestroza, Gastón Hernández y dos delanteros, para que Úbeda pueda trabajar con el plantel que imagina para competir en 2026.