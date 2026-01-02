Marcelo Gallardo refuerza su cuerpo técnico con el regreso de un símbolo de River: quién es

El comienzo de 2026 trajo novedades importantes en River, no solo en materia de incorporaciones dentro del campo de juego, sino también en la estructura que rodea al plantel profesional. Marcelo Gallardo decidió sumar a un nombre con historia pesada en el club: Marcelo Barovero. El exarquero, uno de los grandes referentes del ciclo más exitoso de la era moderna del Millonario, inicia este 2 de enero su trabajo formal como entrenador de arqueros dentro del cuerpo técnico del Muñeco.