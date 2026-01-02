Marcelo Gallardo refuerza su cuerpo técnico con el regreso de un símbolo de River: quién es
Marcelo Barovero inicia una nueva etapa en el Millonario al sumarse al staff del Muñeco como entrenador de arqueros, en un movimiento que apunta a potenciar un puesto clave.
El comienzo de 2026 trajo novedades importantes en River, no solo en materia de incorporaciones dentro del campo de juego, sino también en la estructura que rodea al plantel profesional. Marcelo Gallardo decidió sumar a un nombre con historia pesada en el club: Marcelo Barovero. El exarquero, uno de los grandes referentes del ciclo más exitoso de la era moderna del Millonario, inicia este 2 de enero su trabajo formal como entrenador de arqueros dentro del cuerpo técnico del Muñeco.
El regreso de Barovero se da tras su retiro como futbolista profesional, anunciado en 2024 luego de su último paso por Banfield. A partir de ahora, Trapito vuelve al River Camp, aunque en un rol completamente distinto al que lo hizo ídolo. Según trascendió desde el club, será presentado oficialmente al plantel en las próximas horas y formará parte de la delegación que viajará a San Martín de los Andes para afrontar el segundo tramo de la pretemporada.
Desde Núñez explicaron que su llegada no implica la salida de Alberto Tato Montes, quien continuará trabajando en el área. Ambos compartirán responsabilidades en la preparación específica de los arqueros, con la idea de complementar metodologías y enriquecer el trabajo diario. La apuesta de Gallardo apunta a fortalecer una posición sensible, sumando a un exjugador con ascendencia natural sobre el grupo y conocimiento profundo de la exigencia que implica defender el arco de River.
La situación del puesto estuvo bajo análisis durante todo el receso. Franco Armani sigue siendo el arquero titular y cuenta con la plena confianza del cuerpo técnico, con contrato vigente hasta diciembre de este año. Además, River reincorporó a Ezequiel Centurión tras su préstamo en Independiente Rivadavia, mientras que el futuro de Jeremías Ledesma podría estar ligado a una posible salida en busca de mayor continuidad.
La carrera de Marcelo Barovero en River
La trayectoria de Barovero respalda la decisión. Defendió el arco de River entre 2012 y 2016 y fue protagonista de una etapa inolvidable, con la obtención de dos títulos locales y cuatro internacionales: Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank. Entre sus momentos más recordados se destaca el penal atajado a Emmanuel Gigliotti en un Superclásico copero ante Boca, imagen que quedó grabada en la memoria del hincha.
El regreso de Trapito se da en un contexto de renovación y ambición deportiva. Gallardo mantiene a sus históricos asistentes Matías Biscay y Hernán Buján, y continúa rodeándose de personas con fuerte identidad riverplatense. Barovero tendrá bajo su tutela a Armani, Centurión, Ledesma y a los juveniles Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, recientemente promovido al profesionalismo, en una temporada que tendrá como objetivo central volver a ser protagonista a nivel internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario