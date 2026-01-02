Video: furor total por la presencia de Leandro Paredes en una playa de la Costa Atlántica

paredes pinamar 1

Leandro Paredes y Boca arrancan este viernes la pretemporada

El comienzo del nuevo año encuentra a Boca dando el primer paso de su preparación con un escenario que dista de ser ideal. Este viernes, el plantel profesional volverá a los entrenamientos con Claudio Úbeda ya ratificado como entrenador para toda la temporada 2026, pero sin refuerzos confirmados y con varias situaciones abiertas que generan expectativa y cierta inquietud en el cuerpo técnico.

La dirigencia trabaja contrarreloj, aunque por ahora las incorporaciones no se materializan. El principal foco de atención está puesto en la negociación por Marino Hinestroza, que se encuentra empantanada por un conflicto ajeno al club. En el Xeneize consideran que no hay riesgo real de que el pase se caiga, pero el tiempo pasa y la primera práctica llega sin refuerzos.

En cuanto a la planificación deportiva, Boca debutará oficialmente el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, aunque no se descarta una presentación previa por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. La idea del cuerpo técnico es aprovechar la etapa preparatoria para disputar amistosos, con la intención de que algunos se jueguen en La Bombonera.