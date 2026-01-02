Video: furor total por la presencia de Leandro Paredes en una playa de la Costa Atlántica
El mediocampista de Boca y la Selección Argentina fue reconocido por decenas de hinchas mientras descansaba, en una escena que reflejó el vínculo intacto con la gente.
El receso de verano suele ofrecerle a los futbolistas profesionales una pausa necesaria luego de una temporada exigente, pero para algunas figuras el descanso nunca es del todo anónimo. Leandro Paredes lo comprobó en carne propia durante sus vacaciones en la Costa Atlántica, donde una aparición casual en la playa terminó convirtiéndose en un verdadero fenómeno popular.
El volante, campeón del mundo con la Selección Argentina y referente del mediocampo de Boca, fue abordado por una multitud de fanáticos que no dejaron pasar la oportunidad de acercarse a saludarlo y pedirle una foto. La escena quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, publicado por la periodista Tatiana Schapiro.
En las imágenes se observa a Paredes caminando por un parador costero mientras un grupo numeroso de chicos y adultos lo sigue a pocos metros, algunos corriendo y otros llamándolo a los gritos. Lejos de mostrarse incómodo, el futbolista respondió con gestos amables, sonrisas y una actitud distendida que reforzó la empatía con los hinchas.
El episodio ocurrió en pleno clima festivo, cuando muchos jugadores del fútbol argentino aprovecharon las celebraciones de fin de año para tomarse unos días lejos de la competencia. Sin embargo, la presencia de una figura de la talla de Paredes, con pasado reciente en la consagración mundial y actualidad en uno de los clubes más populares del país, resulta imposible de pasar inadvertida.
Su figura genera admiración transversal, incluso entre quienes no comparten los colores del xeneize, algo que quedó evidenciado en la reacción espontánea de la gente. Más allá de lo anecdótico, la situación refleja el lugar que ocupa Paredes en el imaginario futbolero argentino. Su recorrido en Europa, su consolidación en la Selección y su rol como pieza clave en los momentos más importantes del ciclo reciente lo transformaron en un referente reconocido por grandes y chicos.
Leandro Paredes y Boca arrancan este viernes la pretemporada
El comienzo del nuevo año encuentra a Boca dando el primer paso de su preparación con un escenario que dista de ser ideal. Este viernes, el plantel profesional volverá a los entrenamientos con Claudio Úbeda ya ratificado como entrenador para toda la temporada 2026, pero sin refuerzos confirmados y con varias situaciones abiertas que generan expectativa y cierta inquietud en el cuerpo técnico.
La dirigencia trabaja contrarreloj, aunque por ahora las incorporaciones no se materializan. El principal foco de atención está puesto en la negociación por Marino Hinestroza, que se encuentra empantanada por un conflicto ajeno al club. En el Xeneize consideran que no hay riesgo real de que el pase se caiga, pero el tiempo pasa y la primera práctica llega sin refuerzos.
En cuanto a la planificación deportiva, Boca debutará oficialmente el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, aunque no se descarta una presentación previa por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. La idea del cuerpo técnico es aprovechar la etapa preparatoria para disputar amistosos, con la intención de que algunos se jueguen en La Bombonera.
