Aseguran que "faltan detalles" para que Valentín Carboni sea nuevo jugador de Racing

valentín carboni



El prestigio del presidente de la Academia resulta determinante, gracias al vínculo histórico y profesional que mantiene con la directiva italiana. Por su parte, Carboni ya manifestó su firme deseo de sumarse al plantel de Gustavo Costas para relanzar su carrera profesional.

La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino seduce al jugador, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a la Selección, justo a pocos meses de que inicie el Mundial.

Para entender cómo es que un jugador muy considerado por Scaloni regresa al fútbol argentino hay que adentrarse en lo que fueron los últimos dos años de Valentín. A mitad de 2024 fue convocado para la Copa América en lugar de Dybala, fue campeón y sumó algunos minutos contra Perú.

Los elogios de Messi a Valentín Carboni

“Me parece que es un jugador que tiene un futuro bárbaro, presente y futuro. Hay que aprovecharlo, como a muchos chicos que vienen con mucha fuerza. Yo lo había visto en la Sub-20, pero creció muchísimo, es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”, dijo Messi en medio del certamen internacional.

Carboni crecía a pasos agigantados. Tras un año en Monza y las palabras del 10, apareció el Marsella. Pero en octubre, sólo un par de meses después, una rotura de ligamentos cruzados en una práctica con la Selección puso en pausa su crecimiento.

La vuelta siempre cuesta e Inter eligió a Genoa para que pudiera recuperar el ritmo. Allí, hasta el momento, jugó 15 partidos y le hizo un gol por Copa Italia al Vicenza. Pero quiere más.