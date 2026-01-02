Aseguran que "faltan detalles" para que Valentín Carboni sea nuevo jugador de Racing
La Academia negocia una cesión por el joven campeón de América con la Selección Argentina para sacudir el mercado de pases.
Racing podría romper el mercado de pases con la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026. Ante la falta de minutos en el Genoa, el Inter de Milán evalúa interrumpir su actual cesión para buscarle un nuevo destino competitivo. Esta situación permitió que la dirigencia encabezada por Diego Milito iniciara gestiones formales para sumar al talentoso volante creativo.
Tomás Dávila, cronista de ESPN, señaló que "faltan detalles" para que Carboni sea nuevo jugador de la Academia, en una operación que sería "a préstamo por un año y sin opción de compra".
El Nerazzurri interrumpiría la cesión del delantero de 20 años con Genoa, ya que no tuvo muchos minutos, por lo que la dirigencia de Racing, con Diego Milito a la cabeza, aprovechando su histórico vínculo con el club de Milán, inició gestiones para incorporar a Carboni.
En la negociación, además de Milito, está involucrado Javier Zanetti, vicepresidente de Inter.
El prestigio del presidente de la Academia resulta determinante, gracias al vínculo histórico y profesional que mantiene con la directiva italiana. Por su parte, Carboni ya manifestó su firme deseo de sumarse al plantel de Gustavo Costas para relanzar su carrera profesional.
La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino seduce al jugador, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a la Selección, justo a pocos meses de que inicie el Mundial.
Para entender cómo es que un jugador muy considerado por Scaloni regresa al fútbol argentino hay que adentrarse en lo que fueron los últimos dos años de Valentín. A mitad de 2024 fue convocado para la Copa América en lugar de Dybala, fue campeón y sumó algunos minutos contra Perú.
Los elogios de Messi a Valentín Carboni
“Me parece que es un jugador que tiene un futuro bárbaro, presente y futuro. Hay que aprovecharlo, como a muchos chicos que vienen con mucha fuerza. Yo lo había visto en la Sub-20, pero creció muchísimo, es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”, dijo Messi en medio del certamen internacional.
Carboni crecía a pasos agigantados. Tras un año en Monza y las palabras del 10, apareció el Marsella. Pero en octubre, sólo un par de meses después, una rotura de ligamentos cruzados en una práctica con la Selección puso en pausa su crecimiento.
La vuelta siempre cuesta e Inter eligió a Genoa para que pudiera recuperar el ritmo. Allí, hasta el momento, jugó 15 partidos y le hizo un gol por Copa Italia al Vicenza. Pero quiere más.
