River se traslada a San Martín de los Andes para encarar la fase más exigente de la pretemporada

River San Martín de Los Andes

En cuanto al plantel, el entrenador ya cuenta con dos incorporaciones confirmadas. Aníbal Moreno arribó desde Palmeiras a cambio de siete millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029, con River adquiriendo la totalidad de su pase. El mediocampista regresa al fútbol argentino tras su paso por Brasil, luego de haber jugado en Newell’s y Racing. A su vez, Fausto Vera se sumó a préstamo desde Atlético Mineiro por un año, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra fijada en cuatro millones.