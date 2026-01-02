River se traslada a San Martín de los Andes para encarar la fase más exigente de la pretemporada
El equipo de Marcelo Gallardo viajará este viernes por la noche a Neuquén para realizar el trabajo físico de preparación, en una estadía más corta que en años anteriores.
River entra en la etapa más intensa de su preparación para la temporada 2026. Este viernes por la noche, el plantel dirigido por Marcelo Gallardo viajará a San Martín de los Andes, donde llevará adelante el bloque físico de la pretemporada. La delegación partirá desde Buenos Aires luego del último entrenamiento vespertino en el River Camp y arribará a Neuquén cerca de las 21, con posterior traslado al hotel Loi Suites Chapelco, donde se espera un importante recibimiento de hinchas.
La elección de San Martín de los Andes no es casual. Será la cuarta vez que River realice una pretemporada en esa ciudad bajo la conducción de Gallardo, luego de las experiencias de 2020, 2022 y 2024. El cuerpo técnico valora especialmente las condiciones climáticas, la infraestructura y el entorno natural para desarrollar trabajos de alta exigencia física, clave en el arranque del año competitivo.
A diferencia de otros años, la estadía en suelo neuquino será más breve. El equipo permanecerá allí hasta el sábado 10 de enero, día en que emprenderá viaje hacia Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata. En ese certamen amistoso, River enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11 de enero a las 21:00 y luego se medirá ante Peñarol el sábado 17 a las 22:00, ambos encuentros en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
La planificación responde a un calendario ajustado y a la necesidad de llegar con ritmo futbolístico al inicio oficial de la competencia. River debutará a fines de enero frente a Barracas Central, por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, y el Muñeco busca que el equipo llegue con una base física sólida y rodaje suficiente antes del arranque formal.
En cuanto al plantel, el entrenador ya cuenta con dos incorporaciones confirmadas. Aníbal Moreno arribó desde Palmeiras a cambio de siete millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029, con River adquiriendo la totalidad de su pase. El mediocampista regresa al fútbol argentino tras su paso por Brasil, luego de haber jugado en Newell’s y Racing. A su vez, Fausto Vera se sumó a préstamo desde Atlético Mineiro por un año, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra fijada en cuatro millones.
La pretemporada también servirá para evaluar a juveniles, ajustar detalles tácticos y terminar de definir el plantel con el que River afrontará un 2026 cargado de desafíos. Con trabajo físico intenso, amistosos internacionales y movimientos tanto en el campo como en el cuerpo técnico, el Millonario empieza a tomar forma bajo la conducción de un Gallardo que vuelve a apostar por la planificación y la identidad como ejes centrales del proyecto.
