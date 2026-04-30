Por qué Boca quedó segundo en la Copa Libertadores: así funciona el nuevo criterio de desempate de la Conmebol
Tras la victoria de Universidad Católica frente a Barcelona, tres equipos igualaron la línea de los seis puntos en la zona: todos los detalles.
El Grupo D de la Copa Libertadores 2026 arrojó una definición apasionante que requirió la lupa sobre el nuevo reglamento de la competencia. Con la victoria de Universidad Católica en condición de visitante frente a Barcelona de Ecuador, se produjo un triple empate en la cima de la tabla de posiciones, ya que los trasandinos, Boca y Cruzeiro acumularon seis unidades cada uno.
En esta edición, la Confederación Sudamericana de Fútbol implementó una modificación clave en sus criterios de desempate. Atrás quedó la antigua costumbre de mirar en primer lugar la diferencia de goles general; ahora se utiliza el sistema de "partidos entre los equipos involucrados".
¿Cómo se definió la zona?
El desempate entre los tres equipos se resolvió mediante los siguientes pasos:
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Puntos en duelos directos: En los cruces entre sí, los tres equipos sumaron tres puntos cada uno (Boca le ganó 2-1 a Universidad Católica, los chilenos vencieron a Cruzeiro por el mismo resultado y Cruzeiro derrotó 1-0 al Xeneize).
Diferencia de goles en duelos directos: El balance también quedó igualado para los tres, con una diferencia de +1.
Goles a favor en duelos directos: En este punto se rompió la paridad. Universidad Católica logró tres tantos a favor en dichos encuentros, mientras que Boca y Cruzeiro convirtieron apenas dos cada uno. Esto le otorgó el primer puesto al conjunto chileno dirigido por Daniel Garnero.
Para definir el segundo y tercer puesto entre el Xeneize y los brasileños, se debió acudir al cuarto ítem del reglamento, que contempla la diferencia de goles general en toda la fase de grupos. Gracias a la contundente goleada conseguida ante Barcelona en La Bombonera, el equipo comandado por Claudio Úbeda superó a Cruzeiro y se aseguró el segundo lugar.
Criterios de desempate de la Copa Libertadores
Ante la igualdad de puntos entre dos o más equipos, el orden de desempate se establece de la siguiente manera:
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Enfrentamientos directos: Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión.
Diferencia de goles en los duelos directos: Mayor diferencia en los partidos jugados entre los involucrados.
Goles a favor en los duelos directos: Mayor cantidad de tantos convertidos en esos mismos compromisos.
Diferencia de goles general: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo.
Goles a favor generales: Mayor cantidad de goles convertidos en total.
Menor número de tarjetas rojas.
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Menor número de tarjetas amarillas.
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Sorteo.
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