Por qué Boca quedó segundo en la Copa Libertadores: así funciona el nuevo criterio de desempate de la Conmebol

El Grupo D de la Copa Libertadores 2026 arrojó una definición apasionante que requirió la lupa sobre el nuevo reglamento de la competencia. Con la victoria de Universidad Católica en condición de visitante frente a Barcelona de Ecuador, se produjo un triple empate en la cima de la tabla de posiciones, ya que los trasandinos, Boca y Cruzeiro acumularon seis unidades cada uno.