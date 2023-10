La ex esposa de Dani Alves: "Para mí está muerto"

En una entrevista con el programa español Cuatro al día, Santana evitó hablar puntualmente de la denuncia por violación, pero explicó que se sintió usada. “Yo todo lo que he hablado (con Alves), y tengo aquí los WhatsApp, era orientado a lo que tenía que decir. ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salga de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto´”, dijo. Asimismo, aseguró: “Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido”.