Vuelos a Kansas City: cuánto cuesta viajar para ver a la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026
Tras la victoria de la Selección Argentina, se dispararon las búsquedas de vuelos. Conocé los precios para alentar en los cuartos de final del Mundial 2026.
El triunfo y la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desataron la locura de los hinchas. La ilusión por conseguir vuelos para alentar al equipo en su próximo partido ante Suiza generó un crecimiento exponencial en las consultas y cotizaciones en las principales agencias de turismo.
El furor por los vuelos a Kansas City
Cuando el equipo nacional gana, la enorme alegría popular también se traduce de manera directa en nuevos viajes. Se registró un incremento del 3.311% en las búsquedas desde Buenos Aires hacia Kansas City, que será la sede oficial para el choque del próximo sábado 11 de julio.
Al mismo tiempo, la empresa remarcó que las consultas hacia el destino de Miami crecieron un 142% respecto a la semana pasada. Esta cifra refleja el alto interés de quienes ya se encuentran dentro de Estados Unidos y buscan alternativas aéreas internas para seguir acompañando al plantel en su gran recorrido.
Cuánto cuestan los pasajes para ver a la Selección Argentina
Con el gran deseo de vivir una experiencia inolvidable alentando al conjunto nacional desde las tribunas, Despegar dio a conocer algunas de las propuestas aéreas disponibles actualmente para presenciar los cuartos de final:
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Desde Atlanta a Kansas City: Un pasaje del 10 al 14 de julio tiene un valor aproximado de $1.692.586 por persona. Este servicio contempla los trayectos de ida y vuelta con una escala, incluyendo mochila y equipaje de mano.
Desde Miami a Kansas City: Para las mismas fechas establecidas, viajar con un servicio de ida y vuelta de una sola escala cuesta alrededor de $1.437.501 por persona, contemplando exactamente las mismas condiciones de equipaje.
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