Le dio la tarde libre a sus empleados para ver a la Selección Argentina y aprovechó para despedirlos
La empresa les había dado permiso para que se tomaran la tarde así podían seguir de cerca a la Scaloneta, pero en el pitido final se enteraron de los despidos.
Un grupo de 35 trabajadores de la provincia de Córdoba fue despedido el martes de esta semana durante los agónicos 90 minutos y tiempo adicional que duró el partido de la Selección contra Egipto por los octavos de final del mundial 2026.
Que el sector de la industria dedicado a la maquinaria agrícola está en jaque no es novedad, pero en el caso de la compañía Metalfor la situación llegó al punto de pedir el miércoles pasado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba.
Durante la audiencia, de la que participaron ejecutivos de la empresa y representantes la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se llegó al acuerdo de no aplicar despidos y Trabajo le dio 48 horas a Metalfor para presentar un plan de acción para afrontar la crisis.
Días más tarde los encargados de la planta en Noetinger le dieron la tarde libre a sus 146 empleados para poder ver el partido de la Selección.
Eran las 12 del mediodía cuando el personal empezó a retirarse y apenas media hora más tarde, mientras Egipto ponía el marcador 2 a 0, los operarios empezaron a recibir mensajes de texto sobre una visita pendiente al correo para retirar sus telegramas, informó el sitio La Voz del Interior.
"Toda una vida le dejé en la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación", contó Fausto Barbero, uno de los trabajadores despedidos, en una comunicación con la emisora Mitre Córdoba.
Así como Barbero, que tenía 21 años de antigüedad en la empresa, fue despedido con un telegrama, otros de sus compañeros se enteraron de la desvinculación este miércoles, en la puerta de la planta, como regalo de víspera del feriado por el 9 de Julio.
"Sabíamos que estaba el preventivo y que no iba a haber despidos, pero aparentemente hicieron caso omiso", reconoció el operario en referencia al discurso que la compañía mantuvo esta semana.
Pero las ventas cayeron estrepitosamente durante el primer trimestre de 2026: se vendieron 56 máquinas agrícolas, menos de la mitad de las patentadas en el mismo período pero de 2025.
Ahora, Metalfor acumula deudas con 23 bancos por un total de $52.000 millones, y se le detectaron 558 cheques rechazados por más de $5.340 millones, de los cuales sólo el 11% fue cancelado.
La empresa ya enfrenta un pedido de quiebra ante la justicia Comercial de Córdoba, y hoy en día su producción está al 50%, tanto en la planta ubicada en Córdoba como en la que se encuentra en Marcos Juárez.
Los despidos del martes parecen enmarcados en el plan de acción que la compañía habría urdido, con o sin aviso a la UOM, que debía conocer los detalles antes de que se pusiera en práctica.
De hecho, hasta esta semana el secretario general del gremio, Francisco Argüello, sostenía que se iba a mantener el "status quo" durante la negociación, y pedía la designación de un veedor de la Secretaría de Trabajo para garantizar que los empleados fuesen informados de los cambios cuando ocurran.
Esta semana, Barbero señaló a medios locales que los empleados fueron sorprendidos por el cambio en el "status quo".
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