Le dio la tarde libre a sus empleados para ver a la Selección Argentina y aprovechó para despedirlos

"Toda una vida le dejé en la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación", contó Fausto Barbero, uno de los trabajadores despedidos, en una comunicación con la emisora Mitre Córdoba.

Así como Barbero, que tenía 21 años de antigüedad en la empresa, fue despedido con un telegrama, otros de sus compañeros se enteraron de la desvinculación este miércoles, en la puerta de la planta, como regalo de víspera del feriado por el 9 de Julio.

"Sabíamos que estaba el preventivo y que no iba a haber despidos, pero aparentemente hicieron caso omiso", reconoció el operario en referencia al discurso que la compañía mantuvo esta semana.

Pero las ventas cayeron estrepitosamente durante el primer trimestre de 2026: se vendieron 56 máquinas agrícolas, menos de la mitad de las patentadas en el mismo período pero de 2025.

Ahora, Metalfor acumula deudas con 23 bancos por un total de $52.000 millones, y se le detectaron 558 cheques rechazados por más de $5.340 millones, de los cuales sólo el 11% fue cancelado.

La empresa ya enfrenta un pedido de quiebra ante la justicia Comercial de Córdoba, y hoy en día su producción está al 50%, tanto en la planta ubicada en Córdoba como en la que se encuentra en Marcos Juárez.

Los despidos del martes parecen enmarcados en el plan de acción que la compañía habría urdido, con o sin aviso a la UOM, que debía conocer los detalles antes de que se pusiera en práctica.

De hecho, hasta esta semana el secretario general del gremio, Francisco Argüello, sostenía que se iba a mantener el "status quo" durante la negociación, y pedía la designación de un veedor de la Secretaría de Trabajo para garantizar que los empleados fuesen informados de los cambios cuando ocurran.

Esta semana, Barbero señaló a medios locales que los empleados fueron sorprendidos por el cambio en el "status quo".