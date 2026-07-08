Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo Boca vs. Athletico Paranaense por internet
Se juega este miércoles el partido amistoso de Boca ante Athletico Paranaense en Salta. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Boca pone primera en el ciclo de Rodolfo Arruabarrena con un amistoso este miércoles ante el brasileño Athletico Paranaense en Salta, con el objetivo de empezar a mover las piernas en plena pretemporada y pensando en el inicio de la actividad luego del Mundial 2026.
El amistoso de pretemporada se juega este martes desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play, ya que se televisa a través de la plataforma Disney+.
El Xeneize encara este compromiso en medio de su preparación futbolística para afrontar la recta final del año. Se tratará de la primera prueba que contará con transmisión televisiva para este nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en el banco de suplentes, luego de lo que fueron los partidos preparatorios disputados a puertas cerradas frente a Defensa y Justicia en el predio de Casa Amarilla.
En aquella doble jornada ante el Halcón de Varela, la formación titular igualó 1-1 con un grito del paraguayo Ángel Romero, mientras que el bloque de los suplentes se impuso por 1-0 gracias a una definición de Miguel Merentiel.
Cómo ver en vivo Boca vs. Athletico Paranaense, sin Magis TV ni Pelota Libre
El partido amistoso puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por la plataforma Disney+.
Formaciones de Boca vs. Athletico Paranaense por un amistoso internacional
Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario