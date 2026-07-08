Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo Boca vs. Athletico Paranaense por internet

El Xeneize encara este compromiso en medio de su preparación futbolística para afrontar la recta final del año. Se tratará de la primera prueba que contará con transmisión televisiva para este nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en el banco de suplentes, luego de lo que fueron los partidos preparatorios disputados a puertas cerradas frente a Defensa y Justicia en el predio de Casa Amarilla.