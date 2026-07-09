Mundial 2026: sorpresa por lo más buscado en Google sobre la Selección Argentina
En la previa de cuartos de final del Mundial 2026, Google reveló cuáles fueron los jugadores y las consultas más buscadas por los fanáticos de todo el mundo.
Mientras los equipos descansan y preparan sus cruces de cuartos de final, millones de personas siguen recurriendo a internet para alimentar la inmensa ilusión en este Mundial 2026. Por ese motivo, la plataforma Google Trends compartió las principales tendencias de búsqueda a nivel global sobre el campeonato y la Selección Argentina.
Lionel Messi lidera las búsquedas de jugadores en Google
Desde que empezó la competencia el pasado 11 de junio, las estrellas del fútbol acapararon la atención virtual. Como era de esperarse, el capitán albiceleste encabeza el ranking mundial de interés, superando ampliamente a otras grandes figuras internacionales que completan la lista de los diez más solicitados:
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Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Erling Haaland
Neymar Jr.
Kylian Mbappé
Lamine Yamal
Vinícius Júnior
Harry Kane
Jude Bellingham
Folarin Balogun
Qué se preguntó sobre la Selección Argentina tras la victoria
Según los datos de la herramienta digital, la búsqueda que más creció a nivel global tras el gol de la victoria albiceleste fue “Argentina vs Egipto”, reflejando cómo la gente en todo el mundo seguía atenta el minuto a minuto del infartante partido.
Además de repasar el resultado, los usuarios dejaron registradas diversas preguntas, demostrando el enorme furor que genera el equipo nacional. Entre las inquietudes más recurrentes en el buscador se destacaron:
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“Argentina x Colombia”
“¿Cuántos goles tiene Messi en los Mundiales?”
“¿Quién más juega en el Mundial hoy?”
“¿Cuántos Mundiales ganó Argentina?”
“¿Cómo se llama cuando un jugador le pega a otro en el partido?”
“¿Es el último Mundial de Messi?”
“¿Dónde se juega la final del Mundial?”
“¿Cuántas asistencias tiene Messi en el Mundial 2026?”
“¿Quién es el mejor jugador de fútbol del mundo?”
“¿Contra quién juega Argentina en el Mundial?”
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