Ernestina Pais: el resultado del examen toxicológico que confirmó la Justicia
A pocos días de cumplirse dos semanas del siniestro fatal, el periodista Rodrigo Alegre brindó detalles sobre el estado de la causa.
La causa que investiga la muerte de Ernestina Pais incorporó este miércoles un nuevo elemento. La Fiscalía de San Isidro recibió el resultado definitivo del examen toxicológico practicado al cuerpo de la periodista tras el accidente fatal ocurrido el pasado 27 de junio.
La novedad fue difundida por el periodista Rodrigo Alegre, quien informó a través de su cuenta de X que el estudio descartó la presencia de alcohol o sustancias en el organismo de la conductora.
“El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre”, escribió el periodista al dar a conocer el avance de la investigación.
Con este resultado, los investigadores continúan reconstruyendo cómo ocurrió el siniestro en el que perdió la vida Pais, mientras aguardan el resto de las pericias ordenadas en el expediente.
Días atrás ya se habían conocido los primeros resultados de la autopsia. Según el informe preliminar, la periodista sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza producto del impacto que recibió su vehículo al ser embestido por una formación del Tren de la Costa cuando atravesaba el paso a nivel de Martínez.
Hasta el momento, la principal hipótesis de la causa sostiene que Ernestina Pais intentó cruzar las vías cuando ambas barreras del cruce ferroviario permanecían bajas. Esa maniobra, de acuerdo con los investigadores, quedó registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona.
El accidente ocurrió en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez. Allí, el Honda Civic negro que conducía fue impactado sobre el lateral del conductor por la formación ferroviaria.
Cuando el personal policial y los equipos de emergencia arribaron al lugar, confirmaron que la periodista había fallecido como consecuencia del impacto y constataron que viajaba sola.
Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la UFI de Martínez, que continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.
Las nuevas medidas que ordenó la Fiscalía
En paralelo, la semana pasada la Fiscalía dispuso una serie de nuevas diligencias para profundizar la investigación.
Entre ellas, ordenó la apertura del teléfono celular de Ernestina Pais para analizar su contenido y realizar un relevamiento de las llamadas entrantes y salientes efectuadas en los minutos previos y posteriores al accidente.
Además, la Justicia solicitó un peritaje sobre el Honda Civic que manejaba la conductora. La tarea estará a cargo de la Policía Científica de San Martín, que deberá determinar distintos aspectos técnicos del vehículo.
Otra de las medidas incluyó la declaración testimonial del productor y director teatral José María Muscari, quien se presentó el jueves pasado ante la Fiscalía para aportar información vinculada con la actividad laboral de la periodista.
“En realidad, desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué”, explicó el dramaturgo al retirarse de la dependencia judicial.
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