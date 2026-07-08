Ernestina Pais: el resultado del examen toxicológico que confirmó la Justicia

Hasta el momento, la principal hipótesis de la causa sostiene que Ernestina Pais intentó cruzar las vías cuando ambas barreras del cruce ferroviario permanecían bajas. Esa maniobra, de acuerdo con los investigadores, quedó registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El accidente ocurrió en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez. Allí, el Honda Civic negro que conducía fue impactado sobre el lateral del conductor por la formación ferroviaria.

Cuando el personal policial y los equipos de emergencia arribaron al lugar, confirmaron que la periodista había fallecido como consecuencia del impacto y constataron que viajaba sola.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la UFI de Martínez, que continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

Las nuevas medidas que ordenó la Fiscalía

En paralelo, la semana pasada la Fiscalía dispuso una serie de nuevas diligencias para profundizar la investigación.

Entre ellas, ordenó la apertura del teléfono celular de Ernestina Pais para analizar su contenido y realizar un relevamiento de las llamadas entrantes y salientes efectuadas en los minutos previos y posteriores al accidente.

Además, la Justicia solicitó un peritaje sobre el Honda Civic que manejaba la conductora. La tarea estará a cargo de la Policía Científica de San Martín, que deberá determinar distintos aspectos técnicos del vehículo.

Ernestina Pais fue arrollada por un tren en San Isidro

Otra de las medidas incluyó la declaración testimonial del productor y director teatral José María Muscari, quien se presentó el jueves pasado ante la Fiscalía para aportar información vinculada con la actividad laboral de la periodista.

“En realidad, desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué”, explicó el dramaturgo al retirarse de la dependencia judicial.