Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El duelo tendrá lugar en Boston y define el primer clasificado a las semifinales del torneo. Los detalles en la nota.
Francia y Marruecos juegan por los cuartos de final del Mundial 2026, este jueves, en Boston, donde se conocerá el primer semifinalista del torneo.
El encuentro, que está programado para las 17 (hora argentina), será dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello, además de estar televisado por DSports. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre España o Bélgica.
Francia, campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, llega como uno de los grandes candidatos del torneo. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps viene de eliminar a Paraguay en los octavos de final y buscará volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo.
El equipo africano continúa demostrando que lo conseguido en Qatar 2022 no fue casualidad y llega a esta instancia después de superar a Canadá en los octavos de final. Con una defensa sólida y la ilusión de seguir haciendo historia, intentará dar otro golpe frente a una potencia mundial.
El duelo tendrá, además, un condimento especial: en el Mundial de Qatar 2022, Francia y Marruecos se enfrentaron en las semifinales, en un partido que terminó con triunfo 2 a 0 para el conjunto europeo. Aquella victoria le permitió al equipo francés alcanzar una nueva final mundialista, aunque luego cayó ante Argentina por penales.
Formaciones de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
Horario y televisación
- Hora: 17:00
- TV: DSports
- Árbitro: Facundo Tello
- Estadio: Boston
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