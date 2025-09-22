Darío Benedetto erró un penal insólito y Belgrano goleó 3-0 a Newell's por el Torneo Clausura 2025

En el torneo local, Belgrano venía de cuatro encuentros sin poder ganar, pero gracias a esta victoria, volvió a ubicarse en la zona de playoffs. La semifinal frente a Argentinos Juniors aparece en el horizonte, pero el presente de liga no admite distracciones.

Newell’s, en tanto, llegaba herido por la eliminación copera y por una irregular campaña en el Clausura. De sus últimas diez presentaciones, apenas pudo ganar en dos, y aunque había mostrado signos de recuperación con la victoria sobre Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa, las derrotas frente a Belgrano vuelven a encender las alarmas.

La "Lepra" del "Ogro" Fabbiani marcha ahora penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura, con apenas 9 unidades.

Belgrano vs. Newell's: otros datos

Hora: 21:00.

21:00. Estadio: Julio César Villagra.

Julio César Villagra. Árbitro: Daniel Edgardo Zamora.

Daniel Edgardo Zamora. VAR: Emanuel Ejarque.

Emanuel Ejarque. TV: TNT Sports Premium.