Darío Benedetto erró un penal insólito y Belgrano goleó 3-0 a Newell's por el Torneo Clausura 2025
En el cierre de la fecha, "Pipa" desperdició la chance del 1-1 para la "Lepra" y el "Pirata" terminó ganando cómodo en el Gigante de Alberdi.
Belgrano se impuso 3-0 ante Newell’s este lunes en un duelo cargado de condimentos en el estadio Julio César Villagra, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
El encuentro tuvo lugar apenas unos días después de haberse enfrentado en la Copa Argentina, donde el conjunto cordobés eliminó a los rosarinos con una remontada inolvidable en San Luis.
De esta manera, ambos volvieron a verse las caras, aunque esta vez por la liga, y otra vez sonrió el "Pirata" gracias a los goles de Francisco González, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán. Con el encuentro 1-0, Darío Benedetto desperdició un penal tras patearlo llamativamente suave y a las manos del arquero.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró clasificarse a semifinales del certamen federal por segunda vez en su historia, tras imponerse 3 a 1 con un doblete de Franco Jara y un gol de Lisandro López. Ese resultado no solo generó euforia en la hinchada celeste, sino que también renovó las expectativas de un plantel que arrastraba una seguidilla adversa en el Clausura.
En el torneo local, Belgrano venía de cuatro encuentros sin poder ganar, pero gracias a esta victoria, volvió a ubicarse en la zona de playoffs. La semifinal frente a Argentinos Juniors aparece en el horizonte, pero el presente de liga no admite distracciones.
Newell’s, en tanto, llegaba herido por la eliminación copera y por una irregular campaña en el Clausura. De sus últimas diez presentaciones, apenas pudo ganar en dos, y aunque había mostrado signos de recuperación con la victoria sobre Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa, las derrotas frente a Belgrano vuelven a encender las alarmas.
La "Lepra" del "Ogro" Fabbiani marcha ahora penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura, con apenas 9 unidades.
Belgrano vs. Newell's: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Daniel Edgardo Zamora.
- VAR: Emanuel Ejarque.
- TV: TNT Sports Premium.
