Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025.
Apenas unos días después de haberse enfrentado en la Copa Argentina, ahora, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Belgrano y Newell’s protagonizarán este lunes desde las 21 un duelo cargado de condimentos en el estadio Julio César Villagra.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró clasificarse a semifinales del certamen federal por segunda vez en su historia, tras imponerse 3 a 1 con un doblete de Franco Jara y un gol de Lisandro López.
En el torneo local, Belgrano lleva cuatro encuentros sin poder ganar, lo que lo dejó afuera de la zona de playoffs, y necesita urgentemente volver a sumar para recuperar terreno. Newell’s, en tanto, llega herido por la eliminación copera y por una irregular campaña en el Clausura.
De sus últimas nueve presentaciones, apenas pudo ganar en dos, y aunque había mostrado signos de recuperación con la victoria sobre Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa, la derrota frente a Belgrano volvió a encender las alarmas.
Belgrano vs. Newell's: probables formaciones
- Belgrano: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Ricardo Zielinski.
- Newell's: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian Fabbiani.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Newell's
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario