De Alemania a la MLS: Thomas Müller eligió a Juan Román Riquelme como su gran referente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/esmuellert_/status/1327905050652516352&partner=&hide_thread=false Riquelme - one of my idols in my childhood https://t.co/rbsay94I39 — Thomas Müller (@esmuellert_) November 15, 2020

La revelación sorprendió a muchos en Sudamérica, donde Riquelme es recordado como un símbolo del “enganche clásico”, con un estilo pausado pero cerebral. Que un jugador de la talla de Müller lo reconozca como influencia refuerza el impacto global que tuvo el ex 10 de Boca.

Finalmente, el verdugo de Argentina también se pronunció sobre el eterno debate entre Messi y Cristiano. Admitió que en sus primeros años prefería al portugués, pero que con el paso del tiempo y tras ver a Messi consagrarse campeón del mundo, se inclinó por el argentino. “Messi es más elegante, más romántico en su forma de jugar. Después del Mundial ya no hay discusión”, afirmó.