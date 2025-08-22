De Alemania a la MLS: Thomas Müller eligió a Juan Román Riquelme como su gran referente
El histórico delantero alemán confesó que el máximo ídolo y presidente actual de Boca es una de sus grandes influencias futbolísticas.
Thomas Müller, leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania, arrancó una nueva etapa en su carrera en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y en una de sus primeras entrevistas dejó una declaración que resonó fuerte en el Mundo Boca: su gran referente fue Juan Román Riquelme.
El atacante, que ahora viste la camiseta de Vancouver, repasó su trayectoria en una charla con la liga norteamericana y confesó que, más allá de haber compartido cancha con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, siempre admiró al actual presidente del Xeneize.
“Me encantaba verlo, sus pases filtrados, cómo abría espacios en momentos clave. Eso no se entrena, se siente. Nunca quise copiarlo, pero sí me inspiró mucho”, sostuvo. Müller explicó que, aunque no compartieron un partido oficial, la influencia de Román fue determinante en su evolución como futbolista.
La única vez que estuvieron cerca fue en 2009, durante la Copa Audi, cuando Bayern se enfrentó al Milan y Boca cayó ante Manchester United en semifinales. “Fue lo más cerca que estuve de enfrentarme a él, y me hubiera encantado”, recordó.
El alemán también reflexionó sobre las diferencias entre estilos y tiempos en el fútbol moderno: “Muchos dicen que Riquelme o yo éramos lentos para el juego actual, pero el fútbol no es solo velocidad física. Es inteligencia, visión y lectura de jugadas. Román siempre fue distinto, único”, explicó.
La revelación sorprendió a muchos en Sudamérica, donde Riquelme es recordado como un símbolo del “enganche clásico”, con un estilo pausado pero cerebral. Que un jugador de la talla de Müller lo reconozca como influencia refuerza el impacto global que tuvo el ex 10 de Boca.
Finalmente, el verdugo de Argentina también se pronunció sobre el eterno debate entre Messi y Cristiano. Admitió que en sus primeros años prefería al portugués, pero que con el paso del tiempo y tras ver a Messi consagrarse campeón del mundo, se inclinó por el argentino. “Messi es más elegante, más romántico en su forma de jugar. Después del Mundial ya no hay discusión”, afirmó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario