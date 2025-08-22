La increíble historia del futbolista que se convirtió en presidente de su país
Fue uno de los mejores jugadores del mundo, pero colgó los botines para cambiar la realidad de su nación. ¿De quién se trata?
George Weah fue uno de los mejores futbolistas del mundo durante la década del 90, siendo no solo un referente para su país natal, sino también para el mundo entero. Su gran talento dentro del verde césped le permitió vestir las camisetas del Milán y Paris Saint-Germain, entre otros clubes.
Fue tal su rendimiento, que se convirtió en el primer jugador africano en ganar un Balón de Oro. Sin embargo, más allá de su carrera deportiva, Weah decidió colgar los botines en 2003 para cambiar la realidad de su país como presidente.
George Weah y su paso por el fútbol
Weah, nacido en Liberia, se consolidó como uno de los delanteros admirados de su época. Comenzó su trayectoria en clubes locales antes de dar el salto a Europa, donde brilló en equipos de alto nivel como Mónaco, Paris Saint-Germain y AC Milan.
Su velocidad, técnica y capacidad goleadora lo convirtieron en un referente dentro del continente africano y en un nombre respetado en todo el mundo.
Su mejor momento llegó en 1995, cuando se convirtió en el primer jugador africano en recibir el Balón de Oro, un premio que lo catapultó a las páginas doradas del deporte.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol en 2003, el exdelantero dedicó su vida a la política, con el objetivo de potenciar y ayudar a crecer a Liberia. Participó en programas comunitarios y, en 2018, asumió la presidencia del país.
Su gestión enfrentó desafíos económicos y críticas por la corrupción, pero Weah se mantuvo como un referente influyente en su país. Sin embargo, en 2023 buscó la reelección, pero fue derrotado por Joseph Boakai, quedando fuera del segundo mandato.
