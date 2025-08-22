La increíble historia del futbolista que se convirtió en presidente de su país

Su vida después del retiro

George Weah El exdelantero, en 2018, fue elegido como presidente de su país.

Tras retirarse del fútbol en 2003, el exdelantero dedicó su vida a la política, con el objetivo de potenciar y ayudar a crecer a Liberia. Participó en programas comunitarios y, en 2018, asumió la presidencia del país.

Su gestión enfrentó desafíos económicos y críticas por la corrupción, pero Weah se mantuvo como un referente influyente en su país. Sin embargo, en 2023 buscó la reelección, pero fue derrotado por Joseph Boakai, quedando fuera del segundo mandato.