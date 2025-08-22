Preocupación en Rosario Central: Kevin Gutiérrez se accidentó camino al entrenamiento

accidente kevin gutierrez

Kevin Gutiérrez nació el 30 de enero de 2006 y firmó su primer contrato profesional con Rosario Central en abril de 2023, por un período de dos temporadas. Desde entonces, ha sido seguido de cerca por los entrenadores juveniles y formó parte de la selección argentina Sub 17 que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Indonesia, bajo la dirección de Diego Placente.

Rosario Central y el clásico rosarino en el horizonte: se viene Newell's

Rosario Central aclaró que el incidente no compromete su participación en el próximo partido frente a Newell’s, programado para este sábado a las 17:30 en el Gigante de Arroyito, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.