Preocupación en Rosario Central: Kevin Gutiérrez se accidentó camino al entrenamiento
El mediocampista de 19 años sufrió un choque mientras se dirigía al predio de Arroyo Seco y fue asistido por varios compañeros de equipo antes de ser trasladado al hospital.
Kevin Gutiérrez, una de las promesas juveniles de Rosario Central, vivió momentos de tensión en la mañana de este viernes al protagonizar un accidente automovilístico en la Autopista Rosario-Buenos Aires mientras se dirigía al entrenamiento matutino del primer equipo.
Según informó el club en un comunicado oficial, el mediocampista de 19 años fue asistido de inmediato por compañeros que circulaban por la misma zona y luego trasladado al Sanatorio Mapaci para una evaluación médica, donde se constató que no presentaba lesiones de gravedad.
El hecho se produjo cuando Gutiérrez circulaba a bordo de su Peugeot 208 blanco y, por causas que aún se investigan, impactó en la calzada. Inmediatamente, jugadores del plantel profesional que se dirigían al predio de Arroyo Seco se acercaron para socorrerlo y coordinaron con las autoridades policiales presentes.
Entre ellos se encontraban Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, quienes se aseguraron de que el joven futbolista recibiera atención médica sin demora.
De acuerdo con medios locales, el accidente dejó al vehículo con graves daños y provocó traumatismos leves en el joven, incluyendo golpes en el cráneo y en un miembro superior. Afortunadamente, el jugador se encuentra estable y con pronóstico favorable. Su entorno espera que pueda reincorporarse sin contratiempos a los entrenamientos y continuar con su día a día.
Kevin Gutiérrez nació el 30 de enero de 2006 y firmó su primer contrato profesional con Rosario Central en abril de 2023, por un período de dos temporadas. Desde entonces, ha sido seguido de cerca por los entrenadores juveniles y formó parte de la selección argentina Sub 17 que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Indonesia, bajo la dirección de Diego Placente.
Rosario Central y el clásico rosarino en el horizonte: se viene Newell's
Rosario Central aclaró que el incidente no compromete su participación en el próximo partido frente a Newell’s, programado para este sábado a las 17:30 en el Gigante de Arroyito, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.
