Antes de finalizar el día, se jugó uno de los partidos más esperados: las leyendas Roby Gattiker y Maru Lasaigues, quienes se consagraron campeones Senior, contra Lebrón y Ausburger. Gattiker conquistó 11 títulos mundiales y fue protagonista de una de las etapas más dominantes de este deporte durante la década del noventa. Por su parte, Lasaigues sumó siete consagraciones en el planeta y construyó una extensa trayectoria representando a Argentina.

Todos los participantes se sometieron a las preguntas de la gente, se prestaron para fotos y autógrafos con todos los que habían preguntado. Contaron sus experiencias, revelaron cómo se sintieron en la cancha y los desafíos de esta nueva era del pádel.

De esta manera, el evento permitió reunir a distintas generaciones del pádel en una misma jornada, con la participación de referentes internacionales y figuras históricas del deporte nacional.

Juan Lebrón, sobre el pádel argentino, su presente y el objetivo de volver a ser el número 1

En el marco de su visita a Buenos Aires, Juan Lebrón se mostró feliz por el recibimiento del público argentino y destacó el crecimiento del pádel en el país. “La gente me trata increíble. Nada más llegar, voy a comerme un asado”, contó entre risas a C5N. Además, valoró la convocatoria que tuvo el evento y la posibilidad de compartir una jornada con los fanáticos.

Al referirse al crecimiento de este deporte, el español señaló las similitudes entre Argentina y España y destacó el vínculo que se genera entre los jugadores y el público. También se refirió a la posibilidad de que el país tenga más fechas del circuito internacional: “Creo que no tendríamos que tener solo una fecha en Buenos Aires, creo que tendríamos que tener dos fechas en Argentina”. En ese sentido, resaltó la convocatoria en Parque Roca y aseguró que ver el estadio lleno “te pone la piel de gallina”.

En cuanto a su presente deportivo y su sociedad con Leo Ausburger, Lebrón destacó el buen momento que atraviesan y la relación que construyeron dentro y fuera de la cancha. También habló sobre la importancia de no quedarse atrapado en las derrotas. De cara al próximo año, reconoció que volver al número uno es un objetivo, aunque sabe que deberán trabajar mucho para competir con las parejas que actualmente están por encima de ellos.

“Yo creo que España y Argentina tienen muchas cosas en común. Somos parecidos. Nos gusta mucho el conectar con la gente, ¿no? El, por ejemplo, no en este caso los deportistas, ¿no? pero la gente amateur llega y dice ‘¿Che, échamos un partidito de pádel hoy?’, después echamos un asado’, nosotros nos vamos a comer por ahí, tenemos muchas cosas en común la verdad. Yo creo que por ahí en Argentina pegó mucho y en España también pegó mucho con el tema después del COVID, que se viralizó, no sé qué pasó en España y Argentina que se viralizó por todos lados”, contó sobre la nueva masificación del deporte en el país.

Por último, Lebrón habló sobre su experiencia en el Mundial con la selección española, donde destacó la unión del equipo y el mensaje de confianza que intentó transmitir a sus compañeros. Además, recordó la promesa que había hecho de teñirse el pelo si se consagraban campeones del mundo. Entre risas, adelantó que podría cumplirla para el Master: “Yo estoy más en vez del platino, y más por el rosa gris. ¿Sabes? Más a tope, ya que le meto, le meto con todo”.