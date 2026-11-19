¿Cómo será el cambio en el Monumental?

Mientras tanto, en la Belgrano Alta ya se instalaron 22 columnas y comenzó el montaje de las vigas que servirán de apoyo para la cinta de iluminación provisoria. La institución informó el avance a través de sus redes sociales: “Obras de ampliación y techado | Nueva estructura para la cinta de iluminación provisoria. En la tribuna Belgrano Alta avanza la colocación de los apoyos temporales (columnas y vigas) que sostendrán la cinta de iluminación provisoria. Ya se instalaron 22 columnas y comenzó el montaje de las vigas”.