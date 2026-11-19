River mostró el cambio que los hinchas encontrarán en el Monumental ante Lanús
El estadio continúa con su ambicioso proyecto de ampliación y techado. La tribuna Belgrano Alta ya cuenta con parte de la nueva estructura que sostendrá la iluminación provisoria.
River sigue adelante con la transformación del Estadio Monumental, un proyecto que comenzó en 2020 y que contempla llevar la capacidad a más de 100 mil espectadores, además de incorporar un techo. En ese contexto, los hinchas que asistan el próximo domingo al partido frente a Lanús podrán observar una de las modificaciones que ya se concretaron en el recinto.
Los trabajos avanzan en las tribunas y, en los últimos días, el club había anunciado que el histórico cartel ubicado en el ingreso de Figueroa Alcorta sería reducido temporalmente. Pasará de mostrar la denominación “Club Atlético River Plate” a exhibir solamente “River Plate”, para facilitar el acceso de las grúas y los materiales necesarios para las obras en la tribuna San Martín.
¿Cómo será el cambio en el Monumental?
Mientras tanto, en la Belgrano Alta ya se instalaron 22 columnas y comenzó el montaje de las vigas que servirán de apoyo para la cinta de iluminación provisoria. La institución informó el avance a través de sus redes sociales: “Obras de ampliación y techado | Nueva estructura para la cinta de iluminación provisoria. En la tribuna Belgrano Alta avanza la colocación de los apoyos temporales (columnas y vigas) que sostendrán la cinta de iluminación provisoria. Ya se instalaron 22 columnas y comenzó el montaje de las vigas”.
Esta estructura permitirá trasladar las luminarias actuales hacia un sistema temporal, que comenzará a utilizarse desde el inicio de la competencia en 2027 y permanecerá hasta que finalicen las obras de ampliación y techado. El cambio es necesario para retirar las cintas de iluminación que sobresalen actualmente del estadio y liberar el espacio donde se construirá la quinta bandeja.
Esa nueva estructura también tendrá un papel fundamental en el proyecto, ya que será la encargada de sostener el techo del Monumental. Una vez completada la instalación de los apoyos en la Belgrano Alta, las tareas continuarán en la San Martín Alta. Mientras tanto, los hinchas podrán observar el avance de la remodelación cuando River reciba a Lanús el domingo, desde las 19, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
Las últimas remodelaciones que verán los hinchas de River
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