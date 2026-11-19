Rusia venció a Venezuela y profundizó su mal momento

En el encuentro, Rusia se impuso por 2-0 ante una Vinotinto que tuvo mayor posesión de pelota, con un 57%, y superó a su rival en cantidad de pases. Sin embargo, el equipo sudamericano no consiguió convertir ni registrar remates al arco.

La derrota significó un nuevo resultado adverso para Venezuela, que acumuló su tercera caída en 2026 y apenas consiguió una victoria durante el año: el 2-0 frente a Irak del pasado 9 de junio. Antes del compromiso ante Rusia, el seleccionado venezolano también había perdido por la mínima diferencia frente al combinado del País Vasco.