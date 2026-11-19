Rusia sorprendió con una camiseta inédita ante Venezuela: la historia detrás del diseño
El equipo europeo presentó una indumentaria especial inspirada en la época de la Unión Soviética. La utilizó en la victoria por 2-0 frente a la Vinotinto, en Krasnodar.
La Selección de Rusia no solo fue noticia por su triunfo ante Venezuela. En el amistoso disputado este martes en el estadio de Krasnodar, el conjunto local lució una camiseta inédita que despertó la atención de los aficionados por su particular diseño y su significado histórico.
La equipación, bautizada Rusia en ruso, recuperó la estética de los uniformes que utilizaba la extinta Unión Soviética durante las décadas de 1950 y 1960. Se trató de una edición conmemorativa que combinó el homenaje deportivo con un guiño a una de las etapas más recordadas del fútbol soviético.
El look del arquero del París Saint-Germain (PSG) Matvey Safonov fue uno de los más virales: lució un atuendo total black al que sumó una boina, con los que rindió homenaje al legendario Lev Yashin, también conocido como la "Araña Negra".
El homenaje histórico detrás de la camiseta de Rusia
La elección de esta indumentaria estuvo relacionada con dos aniversarios. Por un lado, recordó los 70 años de la medalla de oro que consiguió la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956. Además, la camiseta rindió tributo al centenario del nacimiento de Nikita Simonyan, histórico delantero que formó parte de aquel equipo campeón.
El diseño fue completamente rojo, con una estética sencilla, sin escudo y con el nombre del país escrito en letras blancas en el centro. La propuesta buscó reproducir el estilo de aquella época y recuperar parte de la identidad visual del seleccionado soviético.
Rusia venció a Venezuela y profundizó su mal momento
En el encuentro, Rusia se impuso por 2-0 ante una Vinotinto que tuvo mayor posesión de pelota, con un 57%, y superó a su rival en cantidad de pases. Sin embargo, el equipo sudamericano no consiguió convertir ni registrar remates al arco.
La derrota significó un nuevo resultado adverso para Venezuela, que acumuló su tercera caída en 2026 y apenas consiguió una victoria durante el año: el 2-0 frente a Irak del pasado 9 de junio. Antes del compromiso ante Rusia, el seleccionado venezolano también había perdido por la mínima diferencia frente al combinado del País Vasco.
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