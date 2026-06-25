De Haití a la Albiceleste: la historia de Kiki Ramos, la apuesta de Vélez que llegó a la Sub-17

Aunque en algún momento existieron acercamientos desde la federación haitiana para intentar sumarlo a sus selecciones juveniles, el futbolista nunca ocultó su deseo de representar a Argentina si se presentaba la oportunidad. Su vínculo con el fútbol comenzó casi de manera casual.

Cuando tenía apenas seis años, un vecino que observó sus habilidades en los partidos informales del barrio le recomendó realizar una prueba en Vélez. Aquella sugerencia terminó cambiando su vida. Desde entonces inició un recorrido constante dentro de las divisiones juveniles del Fortín, donde fue escalando categorías hasta convertirse en una de las principales promesas surgidas de la cantera.

kiki ramos

En la Villa Olímpica su nombre es mencionado desde hace tiempo como uno de los talentos más interesantes de las inferiores. Su apodo, Kiki, nació durante la infancia simplemente porque repetía esa palabra con frecuencia. Con el tiempo, muchos comenzaron a relacionarlo con Kylian Mbappé debido a algunas similitudes físicas y futbolísticas.

Sin embargo, quienes siguen de cerca su evolución consideran que posee características propias, combinando velocidad, potencia y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. Los números respaldan el crecimiento que viene mostrando durante la temporada.

Ramos acumula 12 goles en la Sexta División de Vélez y protagonizó actuaciones destacadas que despertaron el interés de los entrenadores de las selecciones juveniles. Entre sus producciones más recordadas aparecen los cuatro tantos convertidos frente a Atlético de Rafaela y otro gol anotado recientemente ante Boca. Además de su capacidad goleadora, también sobresale por su explosión ofensiva y por la facilidad para generar peligro en cada intervención.

Embed ⚽️ Stephen “Kiki” Ramos convirtió un póker de goles en la goleada ante Atlético Rafaela.



El delantero haitiano marcó por primera vez cuatro goles en un partido y mostró su sorpresa por semejante faena goleadora pic.twitter.com/jXmcz3CUWD — LaFaVricavelez (@LaFabricaVelez) June 2, 2026