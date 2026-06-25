De Haití a la Albiceleste: la historia de Kiki Ramos, la apuesta de Vélez que llegó a la Sub-17
Stephen “Kiki” Ramos, una de las mayores promesas de las divisiones inferiores de Vélez, fue convocado por Diego Placente para integrar un nuevo ciclo de entrenamientos de la Selección Argentina.
La Selección Argentina Sub-17 continúa trabajando en la preparación para la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en noviembre y una de las novedades más destacadas de la reciente convocatoria fue la presencia de Stephen Ramos, más conocido como Kiki.
El joven extremo de Vélez viene llamando la atención desde hace tiempo por su rendimiento en las divisiones inferiores del club de Liniers y ahora tendrá la oportunidad de mostrar sus condiciones bajo las órdenes de Diego Placente. La convocatoria representa un paso importante, aunque todavía queda un largo camino por recorrer.
Placente viene desarrollando distintos microciclos de trabajo con el objetivo de conformar el plantel que disputará el Mundial Sub-17 en Qatar. Argentina integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, pero la lista definitiva recién será confirmada semanas antes del comienzo del torneo.
Quién es Kiki Ramos, la joya de Vélez nacida en Haití citada a la Selección Argentina Sub 17
La historia de Ramos tiene un recorrido particular. Nació en Puerto Príncipe, Haití, pero llegó a la Argentina siendo muy pequeño tras ser adoptado por una familia argentina. Con el paso de los años desarrolló una identidad profundamente ligada al país y hoy ve como un sueño la posibilidad de vestir la camiseta nacional.
Aunque en algún momento existieron acercamientos desde la federación haitiana para intentar sumarlo a sus selecciones juveniles, el futbolista nunca ocultó su deseo de representar a Argentina si se presentaba la oportunidad. Su vínculo con el fútbol comenzó casi de manera casual.
Cuando tenía apenas seis años, un vecino que observó sus habilidades en los partidos informales del barrio le recomendó realizar una prueba en Vélez. Aquella sugerencia terminó cambiando su vida. Desde entonces inició un recorrido constante dentro de las divisiones juveniles del Fortín, donde fue escalando categorías hasta convertirse en una de las principales promesas surgidas de la cantera.
En la Villa Olímpica su nombre es mencionado desde hace tiempo como uno de los talentos más interesantes de las inferiores. Su apodo, Kiki, nació durante la infancia simplemente porque repetía esa palabra con frecuencia. Con el tiempo, muchos comenzaron a relacionarlo con Kylian Mbappé debido a algunas similitudes físicas y futbolísticas.
Sin embargo, quienes siguen de cerca su evolución consideran que posee características propias, combinando velocidad, potencia y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. Los números respaldan el crecimiento que viene mostrando durante la temporada.
Ramos acumula 12 goles en la Sexta División de Vélez y protagonizó actuaciones destacadas que despertaron el interés de los entrenadores de las selecciones juveniles. Entre sus producciones más recordadas aparecen los cuatro tantos convertidos frente a Atlético de Rafaela y otro gol anotado recientemente ante Boca. Además de su capacidad goleadora, también sobresale por su explosión ofensiva y por la facilidad para generar peligro en cada intervención.
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