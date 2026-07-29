Quién es Kiki Ramos, el joven nacido en Haití que debutó en la Selección Argentina Sub-17

El propio futbolista definió en distintas oportunidades cuáles considera que son sus principales virtudes dentro del campo de juego. "Mi sueño siempre fue debutar en Vélez. Soy un jugador que busca el duelo y la velocidad. Tiro muchas diagonales y me gusta ir al espacio. No soy de ir a chocar, prefiero la gambeta", expresó en una entrevista concedida a Pasión Fortinera.

Su gran referente futbolístico siempre fue Neymar. El atacante brasileño es el jugador que más lo inspiró desde chico y una influencia que él mismo reconoce cada vez que habla sobre su estilo. "No digo que juego como él porque es un fuera de serie, pero siempre me gustó cómo juega", aseguró al ser consultado sobre las comparaciones que suelen realizar entre ambos por sus características ofensivas.

La convocatoria de Diego Placente a la Sub-17 y la reacción de Kiki Ramos

El crecimiento de Ramos no pasó inadvertido para el cuerpo técnico de la Selección Argentina Sub-17. En junio recibió por primera vez el llamado de Diego Placente para participar de una serie de entrenamientos junto a otros futbolistas de Vélez como Benjamín Vallejo y Facundo Salinas.

La convocatoria lo sorprendió en una situación muy particular: estaba participando de una clase virtual de matemáticas cuando recibió un mensaje de su preparador físico informándole que había sido citado para entrenarse. "No me esperaba el primer llamado a la selección. Al principio estaba nervioso porque ahí jugás con los mejores, pero en el segundo entrenamiento ya me solté", contó el juvenil sobre aquella experiencia.

Semanas después volvió a ser convocado, aunque esta vez para integrar el plantel que enfrentó a Ecuador en una serie de amistosos preparatorios. En ese encuentro ingresó durante el segundo tiempo con la camiseta número 22 y sumó oficialmente sus primeros minutos con la Albiceleste. El estreno llegó en una victoria por 2-1, con goles de sus compañeros Vallejo y Salinas, en un resultado que dejó conformes tanto al cuerpo técnico como a los jóvenes futbolistas que buscan un lugar en la lista definitiva para el Mundial.

Ahora, Ramos continuará trabajando para convencer a Placente y formar parte de los 26 convocados que viajarán a Qatar entre noviembre y diciembre. Argentina compartirá el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia, y el delantero de Vélez buscará que su historia de vida tenga un nuevo capítulo con la camiseta nacional en la máxima competencia juvenil.