Quién es Kiki Ramos, el joven nacido en Haití que debutó en la Selección Argentina Sub-17
Nació en Puerto Príncipe, fue adoptado por una familia argentina tras el terremoto que devastó Haití en 2010 y construyó su carrera futbolística en Vélez.
Stephen "Kiki" Ramos dio un paso trascendental en su joven carrera al debutar con la Selección Argentina Sub-17 durante la victoria por 2-1 frente a Ecuador, en un amistoso preparatorio para el Mundial de la categoría. Detrás de ese estreno con la camiseta albiceleste hay una historia de superación que comenzó a miles de kilómetros de Buenos Aires y que hoy encuentra un nuevo capítulo en las inferiores de Vélez. Kiki Ramos
El delantero nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Apenas nueve meses después, su vida cambió para siempre cuando fue adoptado por una familia argentina que ya había iniciado los trámites antes del devastador terremoto del 12 de enero de 2010, considerado el más destructivo de la historia del país caribeño.
Tras llegar a la Argentina, Ramos creció en Buenos Aires y rápidamente incorporó las costumbres locales. Como tantos chicos, encontró en el fútbol una pasión que con el paso de los años terminaría convirtiéndose en su proyecto de vida. Sus padres lo llevaron a realizar una prueba en el Fortín cuando apenas tenía seis años. El club de Liniers quedó conforme con sus condiciones y desde entonces comenzó un recorrido que todavía continúa.
Con el paso de las temporadas fue destacándose por sus características ofensivas. Aunque es diestro, suele desempeñarse como extremo por la izquierda, posición desde la que aprovecha su velocidad, habilidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. También puede actuar como centrodelantero cuando el desarrollo del partido así lo requiere.
Con 1,75 metros de altura y un importante desarrollo físico para su edad, sobresale en la sexta división, donde continúa sumando minutos mientras espera la oportunidad de dar el salto al plantel profesional. Durante su etapa formativa utilizó distintos números de camiseta, pasando por el 7, el 9 y el 11, dorsal con el que terminó consolidándose en las juveniles del club.
El propio futbolista definió en distintas oportunidades cuáles considera que son sus principales virtudes dentro del campo de juego. "Mi sueño siempre fue debutar en Vélez. Soy un jugador que busca el duelo y la velocidad. Tiro muchas diagonales y me gusta ir al espacio. No soy de ir a chocar, prefiero la gambeta", expresó en una entrevista concedida a Pasión Fortinera.
Su gran referente futbolístico siempre fue Neymar. El atacante brasileño es el jugador que más lo inspiró desde chico y una influencia que él mismo reconoce cada vez que habla sobre su estilo. "No digo que juego como él porque es un fuera de serie, pero siempre me gustó cómo juega", aseguró al ser consultado sobre las comparaciones que suelen realizar entre ambos por sus características ofensivas.
La convocatoria de Diego Placente a la Sub-17 y la reacción de Kiki Ramos
El crecimiento de Ramos no pasó inadvertido para el cuerpo técnico de la Selección Argentina Sub-17. En junio recibió por primera vez el llamado de Diego Placente para participar de una serie de entrenamientos junto a otros futbolistas de Vélez como Benjamín Vallejo y Facundo Salinas.
La convocatoria lo sorprendió en una situación muy particular: estaba participando de una clase virtual de matemáticas cuando recibió un mensaje de su preparador físico informándole que había sido citado para entrenarse. "No me esperaba el primer llamado a la selección. Al principio estaba nervioso porque ahí jugás con los mejores, pero en el segundo entrenamiento ya me solté", contó el juvenil sobre aquella experiencia.
Semanas después volvió a ser convocado, aunque esta vez para integrar el plantel que enfrentó a Ecuador en una serie de amistosos preparatorios. En ese encuentro ingresó durante el segundo tiempo con la camiseta número 22 y sumó oficialmente sus primeros minutos con la Albiceleste. El estreno llegó en una victoria por 2-1, con goles de sus compañeros Vallejo y Salinas, en un resultado que dejó conformes tanto al cuerpo técnico como a los jóvenes futbolistas que buscan un lugar en la lista definitiva para el Mundial.
Ahora, Ramos continuará trabajando para convencer a Placente y formar parte de los 26 convocados que viajarán a Qatar entre noviembre y diciembre. Argentina compartirá el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia, y el delantero de Vélez buscará que su historia de vida tenga un nuevo capítulo con la camiseta nacional en la máxima competencia juvenil.
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