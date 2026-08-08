Los hermanos y su mamá Celia Cuccittini, el refugio de Lionel Messi en su momento más duro
El capitán argentino atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después del fallecimiento de su padre a los 68 años.
Lionel Messi atraviesa un momento familiar delicado tras la muerte de su papá, Jorge Messi, quien falleció en las últimas horas, a los 68 años, mientras permanecía internado en un sanatorio de Rosario. El empresario y representante del capitán argentino atravesaba una larga enfermedad y estaba casado con Celia Cuccittini, con quien tuvo cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.
La familia Messi tuvo un papel central en la vida del futbolista desde sus primeros años en Rosario. Cuando Lionel tenía 13 años y viajó a Barcelona para continuar su carrera, Jorge permaneció junto a él en España, mientras Celia y sus hermanos mantuvieron el vínculo familiar desde Argentina. Con el paso del tiempo, Jorge se convirtió además en su representante y en una figura clave en el desarrollo profesional de su hijo.
La familia que acompaña a Messi
Jorge y Celia Cuccittini tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. La familia atravesó junta los primeros años de Leo en Rosario y luego tuvo que reorganizarse cuando el futbolista se instaló en España.
Celia siempre mantuvo un vínculo muy cercano con Lionel, mientras que sus hermanos también formaron parte de diferentes proyectos relacionados con la vida profesional y empresarial del jugador. Rodrigo trabaja en Leo Messi Management, Matías estuvo vinculado a proyectos familiares y de la Fundación Leo Messi, y María Sol desarrolló su carrera ligada a la moda y el branding.
A ellos se suma Antonela Roccuzzo, la compañera de Messi desde hace años y madre de sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. La pareja se casó en Rosario en 2017 y desde entonces atravesó junto a sus hijos los principales capítulos de la vida adulta del futbolista.
Los chicos representan, además, el espacio más íntimo de Messi: lejos de los estadios y de la exposición, es allí donde vuelve a ser simplemente papá.
El refugio detrás del ídolo
La historia de Lionel Messi siempre estuvo atravesada por su familia. Jorge fue quien permaneció a su lado cuando dejó Rosario siendo apenas un adolescente, mientras Celia y sus hermanos sostuvieron el vínculo desde Argentina.
Ahora, esa misma familia vuelve a convertirse en su principal refugio.
Es un hijo que acaba de perder a su papá y que vuelve a encontrar refugio en el círculo que estuvo con él mucho antes de que existiera “Messi”: su mamá, sus hermanos, Antonela y sus tres hijos.
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