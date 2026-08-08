Los hermanos y su mamá Celia Cuccittini, el refugio de Lionel Messi en su momento más duro

Los chicos representan, además, el espacio más íntimo de Messi: lejos de los estadios y de la exposición, es allí donde vuelve a ser simplemente papá.

El refugio detrás del ídolo

La historia de Lionel Messi siempre estuvo atravesada por su familia. Jorge fue quien permaneció a su lado cuando dejó Rosario siendo apenas un adolescente, mientras Celia y sus hermanos sostuvieron el vínculo desde Argentina.

Ahora, esa misma familia vuelve a convertirse en su principal refugio.

Es un hijo que acaba de perder a su papá y que vuelve a encontrar refugio en el círculo que estuvo con él mucho antes de que existiera “Messi”: su mamá, sus hermanos, Antonela y sus tres hijos.