De imponerse a Kimi Antonelli a buscar su lugar en el país: la historia del piloto con 31 títulos en karting
Lucas Bohdanowicz ganó 31 títulos en karting, superó a Kimi Antonelli en un Mundial y ahora intenta consolidarse en el automovilismo nacional
Lucas Bohdanowicz fue uno de los grandes protagonistas del automovilismo argentino en 2024. Con solo 18 años, el piloto chaqueño logró consagrarse campeón en las dos categorías en las que compitió durante la temporada y ratificó el enorme potencial que había demostrado desde sus inicios en el karting.
A mediados de noviembre, el joven corredor se quedó con el título del Top Race Series de manera anticipada, logrando además el bicampeonato en la categoría tras repetir la conquista obtenida en 2023. Su gran año también incluyó la consagración en el TC Pista Mouras, luego de imponerse en la definición disputada en el autódromo de La Plata.
El triunfo ante Kimi Antonelli que marcó la carrera de Bohdanowicz
Más allá de sus recientes logros, uno de los hitos más recordados en la trayectoria de Bohdanowicz se remonta al 26 de octubre de 2014, cuando se disputó la final del Trofeo Academy de Karting en Jesolo, Italia. En aquella competencia, el argentino se impuso ante el italiano Kimi Antonelli, actual piloto de Fórmula 1.
En esa carrera, Antonelli había conseguido la pole position, mientras que Bohdanowicz largó desde el cuarto lugar. Tras una competencia muy disputada, el chaqueño logró una destacada maniobra en la última vuelta para quedarse con el triunfo en el único Mundial que obtuvo durante su etapa en el karting.
"Esa fue la gran final, fue el único Mundial logrado en toda mi carrera deportiva en el karting, que tiene un gusto superimportante", recordó el piloto sobre aquella consagración internacional.
El crecimiento de Bohdanowicz en el automovilismo nacional
El propio Bohdanowicz destacó la importancia de esa experiencia formativa en Europa para su desarrollo deportivo. "Fue en el 2014 en Jesolo, en Italia. Éramos compañeros de Kimi Antonelli, que hoy en día está corriendo en la Fórmula 1 y viene de lograr su primera pole position y primera victoria", explicó.
Además, remarcó que ambos formaban parte de la estructura juvenil vinculada a Red Bull, lo que le permitió permanecer durante un año en Italia para continuar su preparación. "Fue un fin de semana bastante loco. Era la categoría más chiquitita porque teníamos ocho años y fue muy linda carrera. Todo el fin de semana peleando con Kimi y otros rivales más", relató.
Con una base sólida de 31 títulos en karting y un presente exitoso en el automovilismo nacional, Bohdanowicz continúa sumando experiencia con el objetivo de consolidarse en categorías de mayor nivel y seguir construyendo una carrera con proyección internacional.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario