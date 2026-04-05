De imponerse a Kimi Antonelli a buscar su lugar en el país: la historia del piloto con 31 títulos en karting

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El crecimiento de Bohdanowicz en el automovilismo nacional

El propio Bohdanowicz destacó la importancia de esa experiencia formativa en Europa para su desarrollo deportivo. "Fue en el 2014 en Jesolo, en Italia. Éramos compañeros de Kimi Antonelli, que hoy en día está corriendo en la Fórmula 1 y viene de lograr su primera pole position y primera victoria", explicó.

Además, remarcó que ambos formaban parte de la estructura juvenil vinculada a Red Bull, lo que le permitió permanecer durante un año en Italia para continuar su preparación. "Fue un fin de semana bastante loco. Era la categoría más chiquitita porque teníamos ocho años y fue muy linda carrera. Todo el fin de semana peleando con Kimi y otros rivales más", relató.

Con una base sólida de 31 títulos en karting y un presente exitoso en el automovilismo nacional, Bohdanowicz continúa sumando experiencia con el objetivo de consolidarse en categorías de mayor nivel y seguir construyendo una carrera con proyección internacional.