De no creer: el grosero error de Independiente en el homenaje a dos glorias del club

image

Más allá del traspié, el episodio volvió a poner en primer plano la figura de Hugo Villaverde y su enorme legado en el club. Considerado uno de los mejores marcadores centrales del fútbol argentino, inició su carrera en Colón en 1973 y llegó a Independiente en 1976. Junto a Trossero conformó una defensa histórica, símbolo de una era gloriosa. En el Rojo disputó 423 partidos y ganó cuatro campeonatos nacionales, además de la Copa Interamericana de 1976, en la que convirtió el único gol de su carrera.

Villaverde también fue parte del equipo campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1984, con la recordada final ante Liverpool en Japón. Se retiró en 1989 tras 15 años en el club, dejando una huella imborrable. Justamente por eso, para muchos hinchas, el error no fue solo una falta de ortografía, sino una falta de respeto a la historia de Independiente y a una de sus máximas glorias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2001447151092523351&partner=&hide_thread=false Acompañado de amigos, familia y glorias del Club, Enzo Trossero presentó su libro en casa ♥#TodoRojo ♥ pic.twitter.com/qSL3dEKVkr — C. A. Independiente (@Independiente) December 18, 2025