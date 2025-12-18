De no creer: el grosero error de Independiente en el homenaje a dos glorias del club
Una plaqueta mal escrita durante un acto oficial desató la bronca de los hinchas, que cuestionaron a la dirigencia por equivocarse en el nombre de una de las máximas glorias del club
Independiente volvió a quedar en el centro de la polémica por un episodio que, lejos de generar consenso y emoción, terminó despertando enojo y vergüenza entre sus hinchas. En un acto que buscaba homenajear a dos referentes históricos del club, Enzo Trossero y Hugo Villaverde, la institución cometió un error básico: escribió mal el nombre de uno de sus ídolos.
El detalle, que podría parecer menor, fue suficiente para que las redes sociales estallaran con críticas y reproches hacia la dirigencia. La ceremonia había sido anunciada como un reconocimiento a una de las zagas centrales más emblemáticas de la historia del Rojo. A partir de este homenaje, las gargantas 1 y 2 del Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini pasarían a llevar los nombres de Trossero y Villaverde.
El club lo comunicó oficialmente en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Homenaje a nuestra histórica zaga central. A partir de hoy, las gargantas 1 y 2 del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini llevan tallado el nombre de Hugo Villaverde y Enzo Trossero”.
Sin embargo, la publicación estuvo acompañada por un video que mostraba las plaquetas colocadas en el estadio y allí apareció el error que desató el escándalo. En el cartel correspondiente a Villaverde, Independiente anunció que la Garganta N° 2 pasaba a llamarse “Hugo Gerardo Villaverde”. El problema es que el exdefensor, fallecido en 2024, se llamaba Hugo Eduardo Villaverde. El fallo fue rápidamente detectado por los hinchas, que no tardaron en expresar su indignación.
Las respuestas en redes sociales fueron lapidarias. Un simpatizante escribió: “Le pusieron ‘Gerardo’ y no ‘Eduardo’. No puede ser que no se pueda hacer algo bien. Una pido”. Otro, apelando a la ironía, lanzó: “Hugo Eduardo, lo sabe hasta mi hija q no sabe cuánto es 2x8”. Los comentarios reflejaron una bronca acumulada que excede el error puntual y apunta a una sensación generalizada de desprolijidad dirigencial.
Más allá del traspié, el episodio volvió a poner en primer plano la figura de Hugo Villaverde y su enorme legado en el club. Considerado uno de los mejores marcadores centrales del fútbol argentino, inició su carrera en Colón en 1973 y llegó a Independiente en 1976. Junto a Trossero conformó una defensa histórica, símbolo de una era gloriosa. En el Rojo disputó 423 partidos y ganó cuatro campeonatos nacionales, además de la Copa Interamericana de 1976, en la que convirtió el único gol de su carrera.
Villaverde también fue parte del equipo campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1984, con la recordada final ante Liverpool en Japón. Se retiró en 1989 tras 15 años en el club, dejando una huella imborrable. Justamente por eso, para muchos hinchas, el error no fue solo una falta de ortografía, sino una falta de respeto a la historia de Independiente y a una de sus máximas glorias.
