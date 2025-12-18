Comunicado de la CGT por la detención de micros que van a la marcha contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei
La central obrera repudió el accionar de la Gendarmería en los accesos a CABA.
En abierto rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y al que el oficialismo pretende dar media sanción en el Senado la próxima semana, la CGT volverá a ocupar el centro de la escena con una movilización a Plaza de Mayo que se perfila para ser una de las más convocantes del año.
La convocatoria fue planteada explícitamente en contra del proyecto de ley oficial y reunirá no sólo al núcleo duro del sindicalismo tradicional, sino también a un amplio abanico de organizaciones sociales, gremios estatales, sectores del kirchnerismo y expresiones de la izquierda
Horas antes de la marcha la CGT denunció el accionar de la Gendarmería Nacional, cuyos agentes detuvieron micros en los accesos e impidieron el traslado de miles de manifestantes hacia la movilización prevista en Plaza de Mayo en defensa del trabajo.
La central sindical advirtió que estas acciones afectan el derecho constitucional a la protesta y generan un riesgo para el marco de paz en el que se desarrolla la jornada.
En un comunicado difundido por la cúpula de la central advirtió al Gobierno que "el derecho a manifestarse es una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada y resguardada por las autoridades públicas".
Desde la propia conducción de la CGT, que lidera el triunvirato compuesto por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, explicaron este la apuesta central de la principal central sindical es dar una contundente demostración de fuerza, con una movilización que estiman superará los 100.000 manifestantes.
Para eso cuentan no sólo con la estructura de los gremios confederados -hasta los colectiveros de la UTA, distantes de la cúpula cegetista, comprometieron su participación- sino también con el respaldo de los movimientos sociales y con un acuerdo político con intendentes del PJ, que terminó de cerrarse el lunes en una reunión en la sede de la central obrera. Además, movilizará desde Derecho al Futuro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
¿Por qué la CGT marcha a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral?
El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) rechaza la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al advertir que el país está "empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio", y dispuso una movilización a Plaza de Mayo desde las 15.00.
El cotitular de la central sindical, Jorge Sola, cuestionó que para este proyecto no haya "acuerdo" ni "mesa de diálogo" con el sector empleador y los trabajadores. Advirtió que el país está "empobrecido, sin inversión económica y sufre industricidio" y ratificó que la CGT “se opone terminantemente a cada uno de los puntos que establece esta reforma que transita por la precarización laboral y que es un paso más hacia esa informalidad”.
Sola adelantó además que la central sindical impulsará la judicialización de la ley, en caso de sancionarse, para que se declare la "inconstitucionalidad" de varios de los artículos de la norma, que "van en contra de los principios protectores del trabajo". Adelantó que la movilización del jueves próximo, en tanto, será "contundente".
