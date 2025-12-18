El llamativo posteo de la Selección de Francia al recordar la final de Qatar 2022 ante Argentina
A tres años de la final de Qatar 2022, Francia recordó la definición ante Argentina con un posteo que sorprendió en las redes sociales.
Al cumplirse un nuevo aniversario de la final del Mundial de Qatar 2022, la selección de Francia sorprendió con un posteo en sus redes sociales para recordar aquel partido histórico ante Argentina, que terminó 3-3 y se definió por penales a favor del equipo de Lionel Messi.
La final del volvió a ocupar un lugar central en las redes sociales al cumplirse un nuevo aniversario de una de las definiciones más impactantes de la historia del fútbol. En ese marco, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de la propia selección de Francia, pese a la derrota ante Argentina.
El encuentro, disputado en el estadio Lusail, terminó igualado 3-3 tras el tiempo reglamentario y el alargue, y se resolvió en la tanda de penales a favor de la Selección argentina, que conquistó su tercera Copa del Mundo. Aquel partido quedó marcado por el triplete de Kylian Mbappé y por atajadas decisivas de Emiliano Dibu Martínez.
La sorpresiva publicación de Francia al recordar la final de Qatar 2022 ante Argentina
La cuenta oficial de Les Bleus publicó una imagen de Mbappé acompañada de un texto que destacó la magnitud del encuentro: "¡Hace 3 años del día, nuestros azules jugaron una de las mejores finales de la Copa Mundial de la historia! 120 minutos de elevación emocional, escalofríos, lágrimas... Un momento grabado para siempre en la historia del fútbol".
Si bien el mensaje puso el foco en la emoción y el desarrollo cambiante del partido, no incluyó dedicatorias especiales ni referencias puntuales al plantel o a figuras concretas, más allá de la imagen elegida para ilustrar la publicación.
Por su parte, la Selección Argentina también recordó la fecha en sus redes sociales. "La Copa no se toca. Pero hoy toca recordar que cuando los argentinos nos unimos, todo es posible. Volvamos unidos a Estados Unidos. A tres años de la tercera, feliz aniversario", expresó el mensaje publicado en X.
