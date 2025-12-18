La bombilla del héroe: Dibu Martínez inmortalizó su atajada eterna en un objeto único

Termos, mates y bombillas suelen ser personalizados como una forma de identidad y pertenencia, y en el caso del Dibu, el pedido fue tan personal como contundente: que la bombilla reflejara el instante que marcó su carrera y selló el destino del Mundial. Esa decisión convirtió al objeto en algo más que un accesorio: es una pieza cargada de memoria y emoción.

El trabajo de Barsi no se limitó al arquero. El mismo artesano también realizó una bombilla similar para Marcos “Huevo” Acuña, con una silueta alusiva a su apodo entre los ramales, manteniendo los mismos materiales y el estilo artesanal. Esto refleja cómo el entorno de la Selección valora los productos diferenciados y hechos a medida, incluso en los detalles más cotidianos.

La repercusión del diseño sorprendió al propio creador, que destacó que pone el mismo empeño en cada trabajo, sin importar el destinatario. Desde un taller entrerriano hasta las concentraciones de la élite del fútbol mundial, la bombilla del Dibu se transformó en un símbolo más de la identidad argentina, uniendo tradición, artesanía y una atajada que ya es eterna.