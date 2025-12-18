La bombilla del héroe: Dibu Martínez inmortalizó su atajada eterna en un objeto único
El arquero campeón del mundo sorprendió con una bombilla artesanal que reproduce la salvada a Kolo Muani en la final del Mundial Qatar 2022.
La cultura del mate y la pasión futbolera volvieron a cruzarse de una manera tan original como simbólica. Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina y figura determinante en la consagración del Mundial de Qatar 2022, mandó a diseñar una bombilla exclusiva que rinde homenaje a uno de los momentos más icónicos de su carrera: la atajada mano a mano ante Randal Kolo Muani en la final frente a Francia.
La pieza, confeccionada de manera artesanal, se convirtió rápidamente en un objeto de culto y volvió a poner en escena el fuerte vínculo entre las costumbres argentinas y sus máximos exponentes deportivos. La bombilla fue realizada por Germán Barsi, un artesano de San Salvador, Entre Ríos, que trabaja con materiales nobles como bronce, alpaca y soldadura de plata.
El diseño no surgió de un pedido convencional, sino de una serie de casualidades que terminaron conectando su taller con el entorno íntimo del arquero. Según relató el propio creador, la idea nació tras una videollamada en la que participaban un amigo suyo y el hermano del Dibu, momento en el que el arquero vio una bombilla de dos ramales y lanzó la pregunta clave: si era posible representar una atajada en ese formato.
El desafío fue aceptado y el resultado superó todas las expectativas. Entre los dos ramales de la bombilla se destaca un calado central en bronce que reproduce la histórica acción bajo los tres palos, aquella intervención decisiva que evitó la derrota argentina en el último minuto del tiempo suplementario y que hoy forma parte del imaginario colectivo del fútbol mundial.
La estructura combina tubos de distinto grosor, uno de 10 milímetros y otro de 5, lo que le da presencia y robustez a una pieza pensada tanto para el uso cotidiano como para el valor simbólico. El mate ocupa un lugar central en la vida diaria de los futbolistas argentinos, especialmente en concentraciones y viajes.
Termos, mates y bombillas suelen ser personalizados como una forma de identidad y pertenencia, y en el caso del Dibu, el pedido fue tan personal como contundente: que la bombilla reflejara el instante que marcó su carrera y selló el destino del Mundial. Esa decisión convirtió al objeto en algo más que un accesorio: es una pieza cargada de memoria y emoción.
El trabajo de Barsi no se limitó al arquero. El mismo artesano también realizó una bombilla similar para Marcos “Huevo” Acuña, con una silueta alusiva a su apodo entre los ramales, manteniendo los mismos materiales y el estilo artesanal. Esto refleja cómo el entorno de la Selección valora los productos diferenciados y hechos a medida, incluso en los detalles más cotidianos.
La repercusión del diseño sorprendió al propio creador, que destacó que pone el mismo empeño en cada trabajo, sin importar el destinatario. Desde un taller entrerriano hasta las concentraciones de la élite del fútbol mundial, la bombilla del Dibu se transformó en un símbolo más de la identidad argentina, uniendo tradición, artesanía y una atajada que ya es eterna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario