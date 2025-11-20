Insólito: AFA estudia un cambio inesperado y Rosario Central se ilusiona con un título

afa viamonte

El razonamiento apunta a jerarquizar la regularidad por encima de un partido único, algo que distintos dirigentes consideran más representativo del mérito deportivo. Con Rosario Central liderando ampliamente la tabla anual, la iniciativa encontró un marco ideal para ser discutida. No obstante, también se barajan posibilidades intermedias.

Entre ellas, la chance de implementar el nuevo sistema recién a partir de la próxima temporada o, en su defecto, otorgar alguna distinción simbólica por el rendimiento de 2025 sin que ello implique un título oficial inmediato. En este escenario, Central se mantiene expectante, consciente de que cualquier decisión puede derivar en una consagración inédita o en un reconocimiento que refuerce su gran campaña.