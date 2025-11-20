Los mejores memes y las inéditas reacciones tras la insólita consagración de Rosario Central
La inesperada coronación del Canalla como campeón anual 2025 generó una ola de memes en redes sociales que transformó la sorpresa en humor viral.
El anuncio de la AFA, que decidió crear un trofeo especial para reconocer a Rosario Central como líder de la tabla anual 2025, sacudió por completo el mapa del fútbol argentino. La sorpresa no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde miles de hinchas comenzaron a compartir reacciones humorísticas ante un título que no estaba contemplado en el reglamento de la temporada.
Los primeros memes apuntaron a la naturaleza inesperada del premio, ironizando sobre la creación de trofeos “a medida”, la comparación con ligas extranjeras y la rapidez con la que la noticia se convirtió en tendencia. Muchos simpatizantes usaron escenas de películas, capturas de partidos y ediciones creativas para retratar el desconcierto que generó la decisión.
Los mejores memes de la inédita consagración de Rosario Central
Entre las piezas más compartidas aparecieron montajes del trofeo recién creado, comparaciones entre clubes y escenas humorísticas que retrataron el desconcierto de otros hinchas ante la nueva estrella simbólica. La creatividad fue inmediata y mostró, una vez más, cómo el fútbol argentino convierte cada sorpresa en una oportunidad para el humor colectivo en las redes sociales y generando ese ida y vuelta que siempre es necesario.
Rosario Central, campeón del fútbol argentino
El reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF 2025, que solo incluye tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, disputado entre los ganadores de ambos certámenes o, en caso de repetición, entre el campeón y el vencedor del duelo entre los subcampeones.
La AFA resolvió incorporar este trofeo como manera de resaltar el rendimiento sostenido durante toda la temporada, una práctica que ya se implementa en otras ligas del mundo. La MLS, por ejemplo, entrega el Supporters’ Shield al equipo con más puntos acumulados entre las dos conferencias; este año fue para Philadelphia Union y en 2024 lo había obtenido el Inter Miami de Lionel Messi.
Con esta distinción, Rosario Central suma un nuevo hito a su campaña y se convierte en el primer club argentino en recibir un premio por la tabla anual, un reconocimiento que podría abrir el camino para futuras modificaciones en la estructura competitiva de la Liga Profesional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario