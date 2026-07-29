De qué juega Kiki Ramos, la joya de Vélez que debutó en la Selección Argentina Sub-17
El juvenil de 17 años tuvo su estreno con la Albiceleste en el amistoso frente a Ecuador y empieza a ganar protagonismo como una de las grandes promesas del Fortín.
Stephen "Kiki" Ramos comenzó a escribir uno de los capítulos más importantes de su corta carrera al debutar con la Selección Argentina Sub-17 en la victoria por 2-1 sobre Ecuador, en un amistoso preparatorio para el Mundial de la categoría. El delantero de Vélez ingresó en el segundo tiempo y sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste, un reconocimiento al crecimiento que viene mostrando desde hace varios años en las divisiones inferiores del club de Liniers.
Su principal carta de presentación está dentro del campo de juego. Aunque es diestro, Ramos se desempeña habitualmente como extremo izquierdo, una posición desde la que explota al máximo sus mejores virtudes. La velocidad, el cambio de ritmo y la capacidad para desbordar en el mano a mano lo convierten en un atacante difícil de controlar para los defensores rivales.
Además, suele atacar los espacios con diagonales permanentes y tiene facilidad para romper líneas con sus movimientos. Sin embargo, su versatilidad le permite adaptarse a distintos sectores del frente de ataque. En varias oportunidades también actuó como centrodelantero, aprovechando su movilidad y su capacidad para atacar el área rival.
Kiki Ramos, la nueva carta ofensiva de la Selección Argentina Sub-17: de qué juega y principales virtudes
Con 1,75 metros de altura y un desarrollo físico importante para sus 17 años, combina potencia con técnica, dos características que llamaron rápidamente la atención de los entrenadores del Fortín y ahora también del cuerpo técnico encabezado por Diego Placente.
El propio futbolista explicó en distintas entrevistas cuál considera que es su estilo de juego. "Soy un jugador que busca el duelo y la velocidad. Tiro muchas diagonales y me gusta ir al espacio. No soy de ir a chocar, prefiero la gambeta", señaló en una charla con Pasión Fortinera, describiendo las cualidades que intenta mostrar cada vez que salta a la cancha.
Su modelo futbolístico también ayuda a entender su manera de jugar: Ramos nunca ocultó que Neymar fue su gran inspiración desde que comenzó a practicar fútbol. El brasileño marcó buena parte de su formación y suele ser el jugador con el que más lo comparan por sus características ofensivas. Aun así, el juvenil evita establecer similitudes directas. "No digo que juego como él porque es un fuera de serie, pero siempre me gustó cómo juega", explicó.
Detrás de este presente deportivo también existe una historia muy particular: nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, y nueve meses más tarde fue adoptado por una familia argentina, en medio del devastador terremoto que golpeó al país caribeño en enero de 2010. Sus padres ya habían iniciado previamente el proceso de adopción y, tras concretarlo, el pequeño llegó a Buenos Aires, donde creció y desarrolló toda su formación.
Con apenas seis años realizó una prueba en Vélez y logró quedarse en el club. Desde entonces atravesó todas las categorías juveniles, utilizando distintos números de camiseta como el 7, el 9 y el 11, dorsal con el que terminó consolidándose como una de las principales promesas ofensivas de la institución. Ahora, después de su estreno con la Sub-17, Kiki suma un nuevo impulso en una carrera que recién comienza.
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