¿De qué jugador se trata? El futbolista que se alejó de Boca por una lesión grave y tuvo que trabajar manejando un auto
Un golpe en un torneo de barrio le ocasionó una dura lesión en su ojo que lo obligó a colgar los botines con 21 años. Hoy se gana la vida como remisero. Los detalles en la nota.
Son muchos los que piensan que jugar en Boca o River es sinónimo de estabilidad económica para toda la vida, aunque la realidad en el fútbol es incierta y a veces engañosa. Las lesiones, decisión futbolísticas o situaciones fuera del campo de juego pueden desencadenar en problemas que ponen en riesgo la carrera de cualquier jugador.
Luis Mario Saraco es un claro ejemplo de esto: en la década de 1970 irrumpió en el "Xeneize" como una de las grandes promesas del club, pero un golpe en un torneo de barrio le ocasionó una dura lesión en su ojo que lo obligó a colgar los botines con 21 años.
Luis Mario Saraco y su paso por el fútbol
Saraco transitó toda su formación en Boca, desde las divisiones inferiores hasta llegar al primer equipo, pero su carrera no tuvo el final que muchos imaginaban.
Todo comenzó tras un torneo barrial, donde el joven de 21 años sufrió un golpe en el ojo que derivó en un desprendimiento de retina. A pesar de someterse a una cirugía, la recuperación no cumplió con las expectativas.
Los médicos le advirtieron que continuar jugando podría comprometer seriamente su visión, incluso ponerla en peligro de manera irreversible. Por esta razón, Saraco se vio obligado a alejarse de las canchas justo cuando comenzaba a abrirse camino en el fútbol.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, Saraco tuvo que buscar un nuevo camino laboral para llevar un plato de comida a su mesa. Se radicó en Villa Luzuriaga, en La Matanza, y comenzó a trabajar como conductor de remis.
Aunque tenía dadas todas las condiciones para triunfar en Boca, la realidad lo obligó a reconstruir su vida fuera de las canchas para conseguir estabilidad económica.
