¿De qué jugador se trata? El futbolista que se alejó de Boca por una lesión grave y tuvo que trabajar manejando un auto

Su vida después del retiro

Tras su retiro, Saraco tuvo que buscar un nuevo camino laboral para llevar un plato de comida a su mesa. Se radicó en Villa Luzuriaga, en La Matanza, y comenzó a trabajar como conductor de remis.

Aunque tenía dadas todas las condiciones para triunfar en Boca, la realidad lo obligó a reconstruir su vida fuera de las canchas para conseguir estabilidad económica.