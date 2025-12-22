El futuro de Boca que por una tragedia fue condenado a ir a la carcel: quién es

nahuel zarate3.jpg

Su vida después del trágico episodio

En la madrugada del 9 de septiembre de 2018, Zárate protagonizó un accidente fatal en la Avenida General Paz, a la altura de Villa Riachuelo. Conducía un Volkswagen Scirocco en estado de ebriedad y a más de 190 km/h cuando chocó desde atrás a un taxi, provocando la muerte de sus dos ocupantes.

Tras varios intentos legales para evitar la condena, el 15 de mayo de 2025 la Corte Suprema dejó firme la sentencia: cinco años de prisión efectiva y una extensa inhabilitación para conducir.