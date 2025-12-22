El futuro de Boca que por una tragedia fue condenado a ir a la carcel: quién es
Fue una de las grandes apariciones del "Xeneize" por el sector izquierdo, pero los problemas fuera del campo arruinaron su carrera. Los detalles en la nota.
Zurdo, con buen porte físico y un gran rendimiento dentro del campo de juego, Nahuel Zárate irrumpió en la primera de Boca como una de las grandes apariciones del fútbol argentino, aunque los problemas fuera del verde césped le arruinaron su carrera.
Su historia quedó marcada por una situación que lo alejó para siempre del fútbol: en septiembre de 2018, protagonizó un grave accidente de tránsito en la General Paz. Conducía alcoholizado y el choque terminó con la muerte de dos personas, un hecho que cambió su vida para siempre.
Nahuel Zárate y su paso por el fútbol
Zárate dio sus primeros pasos en Boca, club en el que completó gran parte de su etapa juvenil y tuvo su estreno en el plantel profesional en 2013, bajo la conducción de Carlos Bianchi. Sin embargo, sus minutos escasearon y se vio obligados a buscar continuidad en otros elencos del ámbito local.
Tras su salida de la institución xeneize, el defensor continuó su carrera en el ascenso argentino, pasando por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Estudiantes de Caseros y Güemes. Sin embargo, fue en Deportivo Morón donde alcanzó su mejor rendimiento.
Fuera de las canchas, su historia quedó atravesada por un episodio trágico que cambió por completo su vida. En septiembre de 2018, Zárate estuvo involucrado en un siniestro vial con consecuencias fatales, un hecho que conmocionó al ambiente del fútbol y marcó un antes y un después en su vida.
Su vida después del trágico episodio
En la madrugada del 9 de septiembre de 2018, Zárate protagonizó un accidente fatal en la Avenida General Paz, a la altura de Villa Riachuelo. Conducía un Volkswagen Scirocco en estado de ebriedad y a más de 190 km/h cuando chocó desde atrás a un taxi, provocando la muerte de sus dos ocupantes.
Tras varios intentos legales para evitar la condena, el 15 de mayo de 2025 la Corte Suprema dejó firme la sentencia: cinco años de prisión efectiva y una extensa inhabilitación para conducir.
