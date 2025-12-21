¿De qué jugador se trata? Fue campeón en Uruguay, una figura destacada en River en los 80s

En la recta final de su exitosa carrera, regresó a Uruguay para defender los colores de Nacional y cerró su recorrido en Huracán Buceo, dejando atrás una carrera marcada por el éxito y las grandes conquistas.

Su vida después del retiro

Después de colgar los botines, “La Gaucha” cambió por completo su ritmo de vida y regresó a Durazno, su ciudad de origen, en busca de calma luego de años turbulentos e intensos. Allí logró su cometido y encontró serenidad cerca de sus seres queridos.