Javier Milei agasajó a sus funcionarios con un asado de fin de año en la Quinta de Olivos: qué les regaló
El Presidente busca cerrar el año rodeado de los ministros de su renovado Gabinete, en medio de una supersemana parlamentaria.
En el marco de las fiestas de fin de año, la Quinta de Olivos volvió a ser el epicentro de la política oficialista este lunes por la noche, cuando el presidente Javier Milei encabezó una cena informal, replicando la liturgia del asado que marcó el cierre de su primer año de gestión.
Con la mira puesta en un 2026 de reformas, el encuentro tuvo como objetivo consolidar la cohesión del Gabinete renovado y aceitar los mecanismos de cara a una semana decisiva en el Congreso.
Desde fuentes oficiales indicaron que "el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión de cierre de año con su Gabinete en la Quinta de Olivos" y que "antes de comenzar la reunión, le obsequió a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro 'Defendiendo lo indefendible' del economista Walter Block".
El evento buscaba reeditar la postal de unidad de diciembre de 2024, cuando la cúpula libertaria celebró los hitos del debut gubernamental. Aquella vez, la imagen de los funcionarios con los "pulgares arriba" se volvió viral como símbolo del optimismo del sector; mientras que en la actualidad, el contexto suma nuevos protagonistas.
A diferencia del brindis anterior, esta cena no lo tuvo a Guillermo Francos por primera vez desde el inicio de la gestión libertaria, al tiempo que contó con la presencia de los funcionarios que se integraron tras el recambio poselectoral, como Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).
Se esperaba que Milei exponga los principales indicadores económicos y presente el próximo año como el periodo clave para profundizar los cambios estructurales.
La "supersemana" en el Senado, clave para el Gobierno
Más allá de lo protocolar, la reunión se dio en medio de una febril actividad parlamentaria, con proyectos claves para el Gobierno de Javier Milei.
De esta manera, mientras en Olivos se preparaba el brindis, la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) ultimaba los detalles para dos frentes de batalla en el Senado este 26 de diciembre:
- Presupuesto 2026: El Ejecutivo busca la sanción definitiva de la "ley de leyes" en sesiones extraordinarias, bajo la premisa innegociable del déficit cero.
- Ley de Inocencia Fiscal: El oficialismo intentará dar un paso decisivo con esta norma que propone una reforma integral del régimen penal tributario y simplifica la declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.
Con este asado, el Gobierno busca enviar un mensaje de fortaleza antes de enfrentar las votaciones que definirán el margen de maniobra económica para el ciclo que comienza.
