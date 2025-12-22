Javier Milei agasajó a sus funcionarios con un asado de fin de año en la Quinta de Olivos: qué les regaló

Se esperaba que Milei exponga los principales indicadores económicos y presente el próximo año como el periodo clave para profundizar los cambios estructurales.

La "supersemana" en el Senado, clave para el Gobierno

Más allá de lo protocolar, la reunión se dio en medio de una febril actividad parlamentaria, con proyectos claves para el Gobierno de Javier Milei.

De esta manera, mientras en Olivos se preparaba el brindis, la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) ultimaba los detalles para dos frentes de batalla en el Senado este 26 de diciembre:

Presupuesto 2026: El Ejecutivo busca la sanción definitiva de la "ley de leyes" en sesiones extraordinarias, bajo la premisa innegociable del déficit cero.

Ley de Inocencia Fiscal: El oficialismo intentará dar un paso decisivo con esta norma que propone una reforma integral del régimen penal tributario y simplifica la declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

Con este asado, el Gobierno busca enviar un mensaje de fortaleza antes de enfrentar las votaciones que definirán el margen de maniobra económica para el ciclo que comienza.