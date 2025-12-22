MinutoUno

Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora son las tormentas fuertes y qué pasa en Navidad

Sociedad

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé nuevas lluvias y tormentas en el AMBA, en la antesala de las fiestas. Cómo sigue el clima.

Se esperan lluvias fuertes en el AMBA. 

Se esperan lluvias fuertes en el AMBA. 

El calor se hace sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la semana de Navidad, y un nuevo cambio en el pronóstico prevé una inminente vuelta de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Acorde a lo que fueron los días previos, y ya iniciado el verano, el lunes transcurrió algo agobiante, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que rondaron entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.

La continuidad de la semana se prevé con similares temperaturas, pero con condiciones inestables del clima, siempre según el organismo nacional, pero con calor.

smn martes
Pron&oacute;stico de lluvias y tormentas para este martes en Buenos Aires, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.&nbsp;

Pronóstico de lluvias y tormentas para este martes en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad

El SMN mantiene sus pronósticos de tormentas aisladas para la madrugada de este martes, lo que marcaría una continuidad de la semana con clima inestable. De todos modos, el resto de la jornada transcurriría con buen tiempo, con cielo mayormente nublado y calor, debido a que las temperaturas oscilarán entre 21 y 32 grados.

Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de lluvias aisladas en la noche. El termómetro se espera entre 22 y 33 grados.

smn miercoles
Pron&oacute;stico de lluvias para este mi&eacute;rcoles de Nochebuena en el AMBA, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.&nbsp;

Pronóstico de lluvias para este miércoles de Nochebuena en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.

El cierre de la semana de Navidad tendría cielo entre algo y mayormente nublado para el viernes; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que trepará hasta 32, de acuerdo con el SMN.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas