Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora son las tormentas fuertes y qué pasa en Navidad
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé nuevas lluvias y tormentas en el AMBA, en la antesala de las fiestas. Cómo sigue el clima.
El calor se hace sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la semana de Navidad, y un nuevo cambio en el pronóstico prevé una inminente vuelta de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Acorde a lo que fueron los días previos, y ya iniciado el verano, el lunes transcurrió algo agobiante, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que rondaron entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.
La continuidad de la semana se prevé con similares temperaturas, pero con condiciones inestables del clima, siempre según el organismo nacional, pero con calor.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad
El SMN mantiene sus pronósticos de tormentas aisladas para la madrugada de este martes, lo que marcaría una continuidad de la semana con clima inestable. De todos modos, el resto de la jornada transcurriría con buen tiempo, con cielo mayormente nublado y calor, debido a que las temperaturas oscilarán entre 21 y 32 grados.
Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de lluvias aisladas en la noche. El termómetro se espera entre 22 y 33 grados.
En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.
El cierre de la semana de Navidad tendría cielo entre algo y mayormente nublado para el viernes; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que trepará hasta 32, de acuerdo con el SMN.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario