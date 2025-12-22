Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora son las tormentas fuertes y qué pasa en Navidad

Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de lluvias aisladas en la noche. El termómetro se espera entre 22 y 33 grados.

smn miercoles Pronóstico de lluvias para este miércoles de Nochebuena en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.

El cierre de la semana de Navidad tendría cielo entre algo y mayormente nublado para el viernes; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que trepará hasta 32, de acuerdo con el SMN.