¿De qué jugador se trata? Fue promesa de River y también es un héroe de Malvinas
Este conflicto con Gran Bretaña no solo dejó secuelas emocionales, sino que también problemas físicos que pusieron en jaque su carrera. Los detalles en la nota.
La Guerra de Malvinas marcó para siempre a toda una generación de argentinos. Entre ellos se encuentra Gustavo De Luca, quien dejó el fútbol para enfrentar el conflicto en 1982 y defender por su país. Tras regresar, retomó su carrera en River, pero los problemas físicos pusieron en jaque su recorrido.
De Luca hizo las inferiores en el "Millonario" y tuvo un extenso paso por diferentes equipos del fútbol argentino, entre los que se destacan Nueva Chicago y All Boys. Sin embargo, con tan solo 34 años, decidió colgar los botines y sumergirse en un rubro completamente diferente: el sector inmobiliario.
Gustavo De Luca y su paso por el fútbol
De Luca comenzó su trayectoria en las divisiones juveniles de River, donde compartió vestuario con figuras como Sergio Goycochea y Néstor Gorosito. Sin embargo, en 1982, su vida dio un giro inesperado al ser seleccionado para combatir en la Guerra de Malvinas.
Durante el conflicto con Reino Unido, sufrió una herida de bala que le dejó secuelas importantes, pero el fútbol se transformó en un apoyo clave para enfrentar las secuelas de este enfrentamiento.
Al regresar, una lesión en la rodilla le impidió debutar en la Primera División del elenco de Núñez, aunque continuó su carrera en equipos del ascenso como Nueva Chicago y All Boys.
Pero su talento prevaleció y lo llevó luego al extranjero, más precisamente a Chile para defender los colores de Santiago Wanderers y Colo Colo. Con el "Cacique" se consagró campeón de la Recopa Sudamericana en 1992.
Su vida después del retiro
Luego de colgar los botines, De Luca se volcó al mundo inmobiliario. Este giro no solo le permitió disfrutar de su familia, sino que también ganó serenidad y estabilidad económica lejos del verde césped.
