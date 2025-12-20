¿De qué jugador se trata? Fue promesa de River y también es un héroe de Malvinas

Pero su talento prevaleció y lo llevó luego al extranjero, más precisamente a Chile para defender los colores de Santiago Wanderers y Colo Colo. Con el "Cacique" se consagró campeón de la Recopa Sudamericana en 1992.

Su vida después del retiro

Luego de colgar los botines, De Luca se volcó al mundo inmobiliario. Este giro no solo le permitió disfrutar de su familia, sino que también ganó serenidad y estabilidad económica lejos del verde césped.