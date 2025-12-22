A las piñas: así fue la batalla campal en la final de un torneo de Reserva en Comodoro Rivadavia

Pelea final CAI Saavedra Comodoro Rivadavia

Si bien no trascendieron los motivos que originaron la disputa, comentarios en redes sociales hablan sobre burlas entre los jugadores y hasta denunciaron un presunto favorecimiento del árbitro a la CAI.

Sandra, una simpatizante que asistió al encuentro, detalló desde su punto de vista cómo se originó la riña. “Yo estuve en el partido. Cuando culminó, la gente de Saavedra empezó a tirar piedras y botellas desde arriba. Se tiraron por los techos del banco de los equipos para pegarle al árbitro. Se enojaron porque perdieron”, aseguró.

“Por suerte no paso a mayores. No había un policía. Los de CAI pegaron porque les pegaron e insultaban al chico de Colombia”, comentó en referencia a Bairon Ortiz, un joven mediocampista que se incorporó al equipo el año pasado.

Medios locales informaron que, en el partido de ida que se había jugado el domingo pasado en El Parque, el triunfo había sido para Saavedra por 1 a 0. De esta forma, con un global a favor de 2 a 1, la CAI se consagró campeón del Zonal de Reserva “A”.